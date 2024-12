Albares reitera el desig del Govern central d'avançar en l'oficialitat del català a la UE

MADRID 13 des. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors, UE i Cooperació, José Manuel Albares, ha tornat a reiterar l'interès del Govern central en que es reconegui com a llengües oficials de la UE el català, el basc i el gallec, la qual cosa es va sol·licitar fa una mica més de dos anys als vint-i-set.

Així ho ha fet durant el lliurament del premi del Fórum Europa a la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, amb qui precisament es va reunir la setmana passada per reiterar-li la petició que les tres llengües cooficials es puguin fer servir en el ple de l'Eurocambra.

Com que acaba d'arrencar la nova legislatura a l'Eurocambra, Albares ha traslladat a Metsola que hi ha "expedients en curs" en els quals pot "comptar amb el suport d'Espanya per continuar avançant" com ara el diàleg social o el pla europeu d'habitatge assequible.

"També volem continuar avançant en el reconeixement de la diversitat lingüística a la UE", ha afegit el ministre, sense aprofundir-hi més. Altres vegades ja ha manifestat el desig d'Espanya que l'ús del català, el basc i el gallec a l'Eurocambra s'aconsegueixi aquesta legislatura.

El Govern central està immers en una doble via per promoure el català, el basc i el gallec a la UE. D'una banda, hi ha la petició cursada a Metsola perquè les tres llengües cooficials es puguin fer servir a l'Eurocambra, i per l'altra la sol·licitud al Consell de la UE que es modifiqui el reglament lingüístic per incloure-les amb les 24 existents. En aquesta última cal la unanimitat dels 27.