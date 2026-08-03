Albares recalca la "col·laboració" del Marroc per "intentar impedir" el "flux de persones" sobre Ceuta

Juanma Serrano - Europa Press
MADRID, 3 ago. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha destacat la "col·laboració" del Marroc "per intentar impedir aquest flux de persones" sobre Ceuta, denunciant al mateix temps la "sincronització" de la "internacional reaccionària" formada per alguns països europeus que, en la seva opinió", van actuar com a "molta rapidesa" per "amplificar" i "difondre mentides i falsa notícies" sobre el que estava ocorrent a la ciutat autònoma.
En una entrevista a 'TVE', recollida per Europa Press, el ministre s'ha remès "als fets" per indicar que el Marroc "des del primer moment" va oferir "la seva col·laboració per intentar impedir aquest flux de persones i, sobretot, perquè retornessin immediatament com està ocorrent".
Segons ha explicat, "la immensa majoria d'aquells que van entrar ja estan de tornada al Marroc" en "qüestió de 48 hores", la qual cosa ha qualificat de fet "inèdit", per ressaltar després que aquest país "segueix oferint aquesta total col·laboració perquè fins a l'última persona que hi hagi a Ceuta torni".
Qüestionat expressament per la responsabilitat del Marroc en l'entrada massiva dels migrants a Ceuta, Albares ha afirmat que es va tractar d'un "fet inèdit" que "caldrà analitzar com ha pogut succeir", posant l'accent en l'activitat "molt inusual" a xarxes socials sobre la "deformació" i "ampliació" de la sentència del Suprem que modifica el règim de devolucions a la ciutat autònoma, on es va arribar a traslladar "que la frontera espanyola s'hi havia obert".
Sobre aquest tema, ha afirmat que va estar des del primer moment en contacte amb el seu homòleg marroquí, Nasser Bourita, que "van mostrar disposició a mobilitzar dispositius policials per col·laborar a tallar aquest flux migratori".
"I des del primer segon de la primera conversa, la qual cosa ens van traslladar les autoritats marroquines és que la seva disposició era total i immediata", ha apuntat, per recalcar després que no es va sol·licitar ni es va demanar "cap tipus d'element més" perquè "es retornés a cadascuna de les persones al fet que tornessin immediatament".
TREU PIT DE LA GESTIÓ D'ESPANYA EN LA CRISI ENFRONT D'ITÀLIA
El ministre ha tret pit de la "rapidesa" en la resposta de la crisi migratòria per part del Govern espanyol comparada, segons ha citat, amb la que fa Itàlia, el "país amb la xifra més gran d'entrades irregulars a Europa", que no és "capaç de resoldre" la situació a Lampedusa.
En aquest context, Albares ha criticat la reacció "coordinada" d'alguns països europeus, que ha titllat d'"internacional reaccionària", que van sortir abans fins i tot que el Marroc i Espanya poguessin "comprendre què és el que estava ocorrent" i la "amplitud" de la crisi.
"Tot això són coses que caldrà analitzar en aquesta reunió que ha demanat Espanya a tots els socis de la Unió Europea i que va a tenir lloc amb els ministres de l'Interior", ha avançat el ministre, que també ha demanat solidaritat i ha recordat que Ceuta i Melilla són "dues ciutats espanyoles i europees", amb una "frontera molt especial" perquè són les úniques que estan a Àfrica.
Sobre si és necessari replantejar la gestió dels passos fronterers, el ministre ha indicat que s'està reforçant el dispositiu de l'espigó de Ceuta i de la frontera "per adaptar-ho a la sentència" del Suprem i "per dificultar" que una entrada "d'aquestes característiques pugui ocórrer".
Dit això, ha advocat per monitorizar les xarxes socials per saber "qui està darrere d'elles" i mou "falsedats" que han estat fins i tot amplificats per "alguns governs europeus", que "no han estat a l'altura", com l'italià amb la difusió de mentides.
DEFENSA TOT EL TREBALL DEL GOVERN EN LA CRISI
Preguntat sobre si va fallar el treball dels serveis d'intel·ligència espanyols davant de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, Albares ha defensat que tots els ministeris i també els "canals diplomàtics" van estar "activats des del primer moment".
"Tots els ministeris han fet tot el que està a la seva mà", ha recalcat, per després valorar la labora de la Policia, Guàrdia Civil i l'Exèrcit espanyol que ha permès la resolució "inèdita" de la crisi.