Albares preveu que l'OTAN aprovi un pla per al flanc sud en la cimera de Washington

BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha previst que l'OTAN aprovi en la cimera de Washington un pla d'acció de l'Aliança per al flanc sud, en referència a la seguretat en la totalitat del Sahel i Àfrica, després d'haver introduït aquesta qüestió en la cimera que es va fer a Madrid el 2022.

Així s'ha expressat Albares en una entrevista publicada aquest diumenge per 'La Vanguardia', recollida per Europa Press, en la qual ha remarcat que, amb la invasió russa a Ucraïna, s'ha posat en valor que "l'OTAN garanteix la nostra seguretat".

Albares, a poques hores que viatgi a Washington per participar en la cimera del 75è aniversari del naixement de l'OTAN i que es desenvoluparà del 9 i a l'11 de juliol, ha reiterat el compromís del president del Govern central, Pedro Sánchez, per aconseguir el 2% del PIB en despesa de defensa per al 2029.

En política interna, ha retret al PP que "des que el senyor Feijóo està al capdavant d'aquest partit, s'ha anat acostant molt perillosament cap a posicions que xoquen directament amb els interessos vitals d'Espanya".

També ha destacat la seva intenció de contactar al més aviat possible, textualment, amb el nou primer ministre britànic, el recentment triat laborista Keir Starmer, per tractar l'assumpte de Gibraltar i avançar cap a una "zona de prosperitat compartida" amb una proposta que, al seu parer, sigui equilibrada, generosa i beneficiosa per a totes dues parts.

UNIÓ EUROPEA

Respecte a la nova legislatura europea, Albares ha augurat que Espanya tindrà un paper important com a representant de la família socialdemòcrata, juntament amb el canceller alemany Olaf Scholz, i ha dit que hi haurà una representació espanyola "a un molt alt nivell" en la Comissió Europea.

Sobre la immigració, un dels principals debats europeus, ha valorat que la immigració zero és impossible mentre existeixi una desigualtat amb territoris com Àfrica, si bé ha defensat el diàleg amb països d'origen i trànsit.

"Ni els murs ni els centres de retenció a tercers països ni les expulsions massives ho aconseguiran", ha dit, per puntualitzar que els moviments migratoris també són una oportunitat per augmentar la mà d'obra a Espanya i Europa, necessària, apunta, per mantenir el model econòmic.