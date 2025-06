Albares parla amb el seu homòleg iranià per advocar per la pau amb Israel i la seguretat de la colònia espanyola

MADRID 15 juny (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha mantingut una conversa telefònica amb el seu homòleg iranià, Abbas Araghchi, per tractar la situació actual de l'última crisi entre la república islàmica i Israel, així com la situació de seguretat del personal diplomàtic espanyol i la resta de ciutadans a l'Iran.

Israel va llançar divendres passat una operació militar contra territori iranià, en particular les seves instal·lacions nuclears i centres de població, immediatament resposta per Teheran amb atacs aeris contra Tel-Aviv i els voltants, en el que es tracta ja de l'enfrontament directe més greu entre tots dos països amb el consegüent temor a un esclat de violència regional alimentada per la guerra de Gaza.

En aquest context, Albares ha entaulat una conversa amb el ministre d'Exteriors iranià, amb qui ha abordat "la seguretat de la nostra colònia i Ambaixada, fonamentals per a mi", ha transmès en un missatge publicat a X.

"Espanya treballa per la contenció i la desescalada. La diplomàcia i la negociació són el camí. L'Orient Mitjà necessita pau i estabilitat", ha declarat el ministre, que aquest passat dissabte ja va entaular una llarga ronda de contactes amb els seus homòlegs de Palestina, Jordània, el Líban, Egipte i l'Aràbia Saudita per tractar aquesta situació.