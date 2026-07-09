Albares opta per no "comentar comentaris" després del gir de Trump amb Espanya

Mateo Lanzuela - Europa Press
MADRID 9 jul. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha optat per no "comentar comentaris" després que el president nord-americà, Donald Trump, carregués dimecres contra Espanya en denunciar que és una "causa perduda" i amenaçar amb tallar el comerç per tot seguit, hores després, dir que el país s'havia "redimit completament".
"No estarem sempre comentant comentaris", ha dit el ministre en unes declaracions a 'Telecinco' recollides per Europa Press, en les quals ha defensat que quan es fa política exterior cal mirar sempre "la realitat objectiva".
"I la realitat objectiva", ha dit, és que Espanya i els EUA tenen una relació "mútuament beneficiosa" en el pla comercial, en què hi ha un superàvit favorable als nord-americans, però també en el cultural o educatiu. A més, "som un aliat importantíssim" en el si de l'OTAN.
Quant al canvi en les declaracions de Trump, Albares ha esgrimit que només ell en pot explicar els motius. "El seu estil polític, que és conegut, és comentar sobre diferents països, en diferents moments", ha incidit.
"Va parlar d'Espanya, però va parlar de molts altres països. Fins i tot es va referir a la sobirania i a la integritat territorial d'un soci de la UE i un aliat de l'OTAN", ha subratllat, en referència a Dinamarca i la nova reclamació per part de Trump de controlar Groenlàndia.
D'altra banda, quant al fet que el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, no intercedís a favor d'Espanya quan Trump va carregar contra el país, Albares ha recordat que el mandatari nord-americà també es va mostrar crític amb altres països com Itàlia, França o Alemanya.
"No vaig veure el secretari general de l'OTAN emetre cap opinió en cap dels casos", ha replicat, per restar així importància al fet que no defensés Espanya i valorar que va tenir una "actitud homogènia" envers tots els aliats.