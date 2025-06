Albares manté una ronda diplomàtica amb els seus homòlegs a l'Orient Mitjà per l'escalada militar a la regió

Parla amb els seus homòlegs a Palestina, Jordània, el Líban, Egipte i l'Aràbia Saudita enmig de l'encreuament d'atacs aeris entre l'Iran i Israel

MADRID, 14 juny (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha mantingut aquest dissabte una ronda de contactes amb els seus homòlegs a diversos països de l'Orient Mitjà, intensificant així la seva activitat diplomàtica en resposta a l'escalada militar a la regió després de l'encreuament d'atacs aeris entre l'Iran i Israel.

En concret, ha mantingut converses amb els seus homòlegs de Palestina, Jordània, el Líban, Egipte i l'Aràbia Saudita, amb l'objectiu "d'impulsar una desescalada urgent", frenar la crisi humanitària a Gaza i "reforçar el compromís amb una solució política i duradora", segons recull la diplomàcia espanyola en un comunicat.

En el seu diàleg amb el primer ministre palestí i ministre d'Exteriors, Mohammad Mustafa, tots dos han analitzat la situació a Gaza i la regió, i han esmentat la recent resolució de l'Assemblea General de les Nacions Unides, impulsada per Espanya i Palestina, que exigeix un alto el foc immediat i reafirma el compromís internacional amb la solució de dos estats com a única via viable per a la pau.

"La resolució adoptada per l'Assemblea General de l'ONU impulsada per Espanya i Palestina exigeix un alto el foc a Gaza i reafirma compromís amb la solució de dos estats. Continuem treballant per a això", ha expressat el cap de la diplomàcia espanyola en un missatge a X, en referència a la resolució aprovada dijous amb el suport de 149 països.

La votació del text, sota el nom 'Protecció dels civils i compliment de les obligacions jurídiques i humanitàries', es va saldar amb el vot en contra de dotze països --inclosos els Estats Units, Israel, l'Argentina, Hongria o el Paraguai-- i amb dinou abstencions, entre les quals destaquen les de Romania, Eslovàquia o Panamà.

El text "condemna enèrgicament tota pràctica de fer patir gana a la població civil com a mètode de guerra i la denegació il·lícita de l'accés humanitari", mentre que també "destaca l'obligació de no privar la població civil a la Franja de Gaza de béns indispensables per a la seva supervivència".

De la mateixa manera, demana a Israel, com a "potencia ocupant", que "posi fi immediatament al bloqueig, obri tots els passos fronterers i vetlli perquè l'ajuda arribi a la població civil palestina a tota la Franja de Gaza de manera immediata i a gran escala" de conformitat amb el dret internacional.

RONDA DIPLOMÀTICA A LA REGIÓ

Després de parlar amb Mustafa, Albares ha continuat la seva ronda de contactes amb uns altres dels seus homòlegs a la regió, entre ells el de Jordània, Ayman Safadi, amb qui ha abordat l'escalada militar a la regió de l'Orient Mitjà enmig de l'encreuament d'atacs aeris entre l'Iran i Israel.

Tots dos han coincidit en la necessitat "d'unir esforços" per contenir la violència i avançar "cap a una pau justa", basada en el reconeixement de l'Estat de Palestina i la solució de dos estats, segons recull Exteriors en un comunicat.

També ha conversat sobre la inestabilitat i violència regional amb el titular d'Exteriors del Líban, Youssef Rajji. Albares li ha traslladat el suport a la "integritat territorial, sobirania i prosperitat del Líban".

També ha reafirmat "el ferm suport d'Espanya a la sobirania, la integritat territorial i la prosperitat del Líban", així com el compromís amb la missió de les Nacions Unides al país, UNIFIL.

Després ha dialogat amb el cap de la diplomàcia egípcia, Badr Abdelati, sobre la situació a Gaza i l'Orient Mitjà. "Espanya valora els esforços mediadors d'Egipte per parar la guerra a Gaza i per a l'aplicació de la solució de dos estats. Treballem per la pau i estabilitat a la regió", ha afirmat a X.

Finalment, Albares ha parlat amb el ministre d'Exteriors de l'Aràbia Saudita, el príncep Faisal bin Farhan, sobre "la greu situació" a la regió. "Hem d'evitar que la violència continuï escalant", ha etzibat el titular d'Exteriors, que ha insistit al seu homòleg que treballa "per a un Orient Mitjà segur i pròsper".

"Espanya continuarà desplegant tots els seus esforços diplomàtics als fòrums bilaterals i multilaterals per contribuir a una pau duradora a l'Orient Mitjà, guiada pels principis del diàleg, la legalitat internacional i el respecte als drets humans", ha explicat el Ministeri d'Exteriors en el seu escrit.

Aquesta ronda de trucades tenen lloc després de l'intercanvi d'atacs que han protagonitzat Iran i Israel, després que aquest últim ataqués desenes d'objectius iranians, incloses instal·lacions nuclears, i en els quals han mort diversos alts càrrecs de les forces de seguretat. En represàlia, l'Iran ha llançat aquest divendres prop de cent míssils contra l'estat hebreu, i ha deixat desenes de ferits.