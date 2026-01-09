Albares manté un primer contacte amb Marco Rubio després de l'operació dels EUA a Veneçuela

Mehmet Eser/ZUMA Press Wire/dpa - Arxiu
MADRID 9 gen. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha mantingut aquest divendres el primer contacte per part del Govern espanyol amb l'administració de Donald Trump --en concret amb el secretari d'Estat, Marco Rubio-- després de l'operació militar del 3 de gener en la qual va ser capturat el president veneçolà, Nicolás Maduro.
Així ho ha informat ell mateix en un missatge a X, sense que el Ministeri d'Afers Exteriors n'hagi donat més detalls, tenint en compte que el Govern espanyol ha deixat clar que considera que la intervenció nord-americana a Veneçuela va constituir una violació del dret internacional.
"He mantingut una conversa amb el secretari Rubio sobre la situació a Veneçuela", s'ha limitat a indicar el ministre d'Exteriors, que ha reiterat, en línia amb el que ha anat manifestant aquests dies, que "Espanya està compromesa amb el poble veneçolà en aquesta nova etapa".
Segons ha precisat, durant la conversa telefònica també ha abordat amb el cap de la diplomàcia nord-americana els conflictes a Ucraïna i a Gaza, sense que tampoc n'hagin ofert més detalls.