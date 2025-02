Albares sobre l'oficialitat del català a Europa: "Avui hi som molt més a prop que ahir"

BARCELONA 28 febr. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha assegurat aquest divendres que ni ell ni la resta de membres del Govern central abandonaran el combat per aconseguir l'oficialitat del català a les institucions europees: "Avui hi som molt més a prop que ahir".

"I jo sí que veig com uns pocs països, perquè haig de dir que són pocs els països que encara en són reticents, estan canviant amb rapidesa. A l'inici de la presidència polonesa, em vaig desplaçar a Varsòvia, vaig parlar amb el meu col·lega polonès, i no només tenim el suport de Polònia per avançar en aquesta oficialitat com a estat membre, sinó també com a presidència", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.

Així, ha reivindicat que l'executiu espanyol està "implicat a tots els nivells" per assolir aquest objectiu i que és una reivindicació cada vegada més entesa per la resta de membres de la UE, tenint en compte que necessiten la unanimitat.

"L'única cosa que sol·licitem és el que és normal en la nostra constitució, al nostre parlament, sobretot als carrers de les nostres ciutats", ha sostingut Albares, que ha celebrat que el català, a més del gallec i el basc, ja es pugui parlar també en els plens del Comitè Econòmic i Social, un òrgan consultiu de la UE.

Després d'això, ha afirmat que continuen avançant i obtenint "victòries per al català i per a la resta" de llengües cooficials del país.