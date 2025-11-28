Albares insisteix que l'oficialitat del català a la UE és una prioritat "per molt que el PP en faci befa"

Alberto Ortega - Europa Press
MADRID 28 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha ratificat aquest divendres que l'oficialitat del català, el basc i el gallec és una prioritat tant per al Govern central com per a ell "per molt que el PP en faci befa" i intenti posar "pals a les rodes".
"Aquesta, per molt que en faci befa el Partit Popular, és una gran prioritat per a mi en la nostra política a Europa", ha assegurat el ministre en una entrevista a Catalunya Radio recollida per Europa Press, en la qual ha garantit tant el seu compromís com el del Govern central amb assolir aquest objectiu.
Segons Albares, si el Govern central hagués tingut "des del primer moment la col·laboració de totes les forces polítiques espanyoles" ja s'hauria aconseguit recaptar la unanimitat dels vint-i-set per incloure les tres llengües cooficials en el reglament lingüístic de la UE, però el PP no hi ha ajudat.
En aquest sentit, ha advertit els d'Alberto Núñez Feijóo que "ho poden endarrerir però no ho podran impedir". "A mi em dol com a espanyol i molt com a ministre d'Afers Exteriors d'Espanya veure que hi ha una força política espanyola que posa pals a les rodes", ha afegit.
Pel que fa als avenços en la negociació amb els socis, ha recordat que ja hi ha 20 dels 27 estats membres que donen suport a la petició del Govern central. Entre els que no ho fan hi ha Alemanya, amb el seu president, Frank-Walter Steinmeier, de visita d'estat a Espanya, s'ha abordat aquesta qüestió, segons el ministre.
Albares ha assegurat que "cap país vol vetar" la proposta espanyola, però alguns encara necessiten "més temps" per entendre millor el que es planteja i que no assentarà un precedent per a altres llengües en altres estats membres.
"Aquest és un camí irreversible i irrenunciable", ha tornat a insistir. "Jo no li puc donar la data exacta, el que sí li puc garantir és que el català, igual que també el basc i el gallec, seran llengües oficials de la Unió Europea", ha recalcat.