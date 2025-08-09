Albares impulsa l'ús de l'espanyol en la diplomàcia multilateral

MADRID 9 ago. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha intensificat en l'últim any i mig els esforços per fomentar l'ús de l'espanyol en la diplomàcia multilateral.
Prova d'això, ha explicat Afers Exteriors aquest dissabte en un comunicat, és l'engegada de dos nous Grups d'Amics de l'Espanyol (GAE) a la Haia i a l'OCDE, fonamentals per actuar de manera concertada en l'obstinació per consolidar l'espanyol com a idioma de referència en l'àmbit jurídic internacional i en l'economia mundial.
El departament dirigit per Albares també ha destacat que la promoció internacional de l'espanyol és un "eix estratègic" de l'acció exterior d'Espanya, i que el seu ús en la diplomàcia multilateral un "objectiu clau" que també comparteixen la resta de països que tenen l'espanyol com a llengua oficial.
"En aquest sentit, Iberoamèrica compta, a més, amb el privilegi de dues llengües globals, l'espanyol i el portuguès --a més d'altres cooficials i originàries-- per la qual cosa reforçar aquest llegat és una de les prioritats i estarà present, de manera transversal en totes les accions lligades a la cimera Iberoamericà de Madrid del 2026", ha apuntat el Ministeri.
L'ESPANYOL AL MÓN
Amb més de 500 milions de parlants natius, la segona llengua materna del món, l'espanyol és una llengua global, idioma oficial a tres continents --Europa, Amèrica i Àfrica-- i llengua oficial i de treball a les Nacions Unides.
"Des del govern apostem decididament per l'espanyol com a un actiu clau de la nostra política exterior. Per això, fa quatre anys vam crear la Direcció General de l'Espanyol al Món", ha recordat Albares. I ha insistit, "en un context internacional tan complex, en què el multilateralisme i el diàleg són més necessaris que mai, l'espanyol és una eina de diplomàcia i cooperació, de progrés i de pau".
NOUS GRUPS D'AMICS DE L'ESPANYOL
L'últim avenç assolit en aquest sentit és la creació del Grup d'Amics de l'Espanyol a l'OCDE que va veure la llum el passat 22 de juliol, quan els delegats permanents dels estats membres hispanoparlants (Xile, Colòmbia, Costa Rica, Espanya i Mèxic) van presentar al secretari general, Mathias Corman, la Carta Constitutiva del Grup.
Els delegats van reafirmar així el compromís conjunt amb la promoció de l'ús i la difusió de l'espanyol a l'OCDE, que, a instàncies d'Espanya, farà per primera vegada un important estudi tècnic sobre el pes econòmic de l'espanyol a escala global.
Pel seu costat, el GAE a la Haia és el resultat de l'acord de disset països hispanoparlants per promoure l'ús de l'espanyol en els organismes internacionals que tenen seu a la ciutat holandesa.
El GAE treballarà per repetir en el futur èxits com l'assolit en la Conferència de la Haia de Dret Internacional Privat, en què l'espanyol és una llengua oficial de treball des de juliol del 2024, o el reconeixement de l'espanyol com a llengua autèntica del Tractat Internacional per establir la Comissió de Reclamacions per a Ucraïna (CRU), el passat mes d'abril.
A més dels Grups d'Amics de l'Espanyol a la Haia, l'OCDE i l'OEA, ja hi ha altres grups similars a les principals seus de les Nacions Unides (Nova York, Ginebra, Viena i París).
IMPULS ESPANYOL
En l'últim any i mig, Espanya ha signat bilateralment dotze memoràndums d'entesa amb països iberoamericans per a la promoció de l'espanyol en l'àmbit diplomàtic i en les organitzacions internacionals.
Els memoràndums reivindiquen el caràcter global de l'espanyol i la seva condició de llengua oficial de les Nacions Unides, per impulsar l'enfortiment dels diferents Grups d'Amics de l'Espanyol.
En aquest context, cal destacar la importància de l'impuls d'Espanya tant en la intensificació de l'activitat dels Grups d'Amics de l'Espanyol existents, com en la creació de nous grups, indispensables per al desenvolupament d'una acció concertada amb els països hispanoparlants en l'àmbit multilateral.
Així, el Cercle Ñ de l'Organització d'Estats Americans (OEA), creat l'any passat, va propiciar, el passat mes de març, una declaració de suport del Consell Permanent d'aquesta organització a la campanya d'oficialització de l'espanyol a la Cort Internacional de Justícia.
En la recent Assemblea General de l'OEA a Antigua i Barbuda, celebrada al juny, el Cercle Ñ ha aconseguit, a més, la creació de la Setmana Internacional de l'Idioma Espanyol, que se celebrarà cada any a l'abril.