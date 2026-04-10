Albares diu que el català serà oficial a la UE: "Els estats m'han dit que no ho vetaran"

MADRID 10 abr. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha proclamat al Senat el seu "compromís personal" amb que el català, el gallec i el basc siguin oficials a la Unió Europea, i ha garantit que així serà pròximament, tot i que encara no pot dir el dia.
"Tots els estats s'han d'afegir a la unitat, els altres 26 ja m'han dit que no ho vetaran, que simplement necessiten més temps", ha desvelat Albares durant la seva compareixença a la comissió d'Afers Exteriors del Senat.
I és que el portaveu de Junts al Senat, Eduard Pujol, ha recordat a Albares el "compromís" del Govern central amb la seva formació per fer oficial el català a la Unió Europea (UE). "El catalanisme sobiranista ja ha complert, i l'Estat espanyol, que presumeix de ser tan important a Europa, a veure si es nota", ha afegit.
En aquest sentit, el ministre Albares, que ha insistit a defensar el seu "compromís personal" amb la consecució de l'oficialitat del català, el gallec i el basc a la UE, ha animat el PP a que "deixi de sabotejar-ho" a Brussel·les.
"Jo tampoc parlo ni català, ni basc, ni gallec, però són els meus idiomes, perquè són els idiomes dels meus compatriotes. I de debò, no hi ha cap rebaixa a fer costat les llengües cooficials", ha sentenciat el ministre.