Albares espera que la reunió de la UpM de Barcelona avanci sobre el conflicte Israel-Palestina

Diu que els tempos europeus "són diferents dels tempos nacionals" respecte al reconeixement del català



BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors, UE i Cooperació en funcions, José Manuel Albares, ha esperat aprofitar la reunió de la Unió pel Mediterrani (UpM) del 27 de novembre a Barcelona per avançar sobre el conflicte entre Israel i Palestina.

"Aprofitem aquesta oportunitat el 27 de novembre, caminem cap al diàleg i la convivència. Empenyem per una conferència internacional de pau" que ara no és possible per l'espiral de violència, ha dit aquest dimecres en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press.

Ha afegit que la reunió de la UpM serà un "cas únic" en què Israel i Palestina poden seure en igualtat de condicions, i també països europeus i àrabs, i que en la reunió podran exposar els seus afanys, entre els quals espera que la violència no s'estengui a Cisjordània i al Líban.

EL CATALÀ A LA UE

Albares també s'ha referit al reconeixement del català, el basc i el gallec com a llengües oficials de la UE: ha dit que els tempos europeus "són diferents dels tempos nacionals" i ha marcat en dos o tres mesos l'eventual aprovació en el Consell d'Afers Generals.

"No té sentit portar a votació un assumpte quan encara no s'han evacuat els informes", ha respost preguntat per una possible aprovació en la pròxima sessió del Consell d'Afers Generals, el 15 de novembre.

La sessió de dimarts va acabar sense cap decisió sobre l'oficialitat de les llengües cooficials a la UE, ja que Espanya encara no ha respost als dubtes legals i financeres que exigeixen els estats membres.