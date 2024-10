Albares: Espanya va recolzar reconèixer a l'Estat palestí amb "la certesa que era el moment"

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers exteriors, UE i Cooperació, José Manuel Albares, ha defensat aquest dissabte que el Govern espanyol va defensar donar suport al reconeixement de l'Estat palestí "des de la certesa que era el moment de fer-ho, com a tema de justícia amb el poble palestí".

Ha intervingut a Barcelona a la Conferència de societat civil euromediterrània contra la polarització arran d'Orient Mitjà, celebrada amb el lema 'Reclaiming our Shared Humanity. Countering Polarisation, Dehumanisation, and Radicalisation driven by the Middle East Conflict', amb més de 200 participants d'uns 30 països, organitzada per l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) amb suport de la UE.

Després de l'aplaudiment dels assistents per aquell reconeixement del Govern espanyol, ha reiterat la seva defensa dels dos Estats com a "única solució" del conflicte entre israelians i palestins.

(HI HAURÀ AMPLIACIÓ)