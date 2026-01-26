Albares i Duch formalitzen la incorporació del Govern a la Unesco i ONU Turisme

BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers exteriors, UE i Cooperació, José Manuel Albares, i el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, han signat aquest dilluns a Madrid dos convenis --en català i castellà-- que formalitzen la incorporació del Govern a la Unesco i ONU Turisme.
Aquest acord "és un pas molt rellevant, inèdit en l'acció exterior catalana, que implicarà tenir representació de la Generalitat en aquests dos organismes internacionals", informen des de la Conselleria d'UE i Acció Exterior en un comunicat.
En un vídeo, Duch ha assegurat que aquests convenis faran que "a partir d'ara Catalunya estigui representada tant a la Unesco com a ONU Turisme".
Reitera que aquests protocols "el que fan és obrir el camí perquè, en el seu moment, en uns mesos, Catalunya es converteixi en membre associat d'aquests dos organismes internacionals".
"És un pas endavant molt important per a la presència internacional de Catalunya. Ens hem de felicitar per aquest acord amb el Ministeri. És evident que a partir d'ara tindrem molta més influència en alguns organismes que tenen un efecte directe en moltes competències del propi Govern", afegeix.
En un missatge en el seu compte d'X', recollit per Europa Press, Duch ha assegurat que és "una mostra del compromís d'aquest Govern amb el multilateralisme i amb la projecció exterior del país".