Albares diu que s'està avançant perquè l'oficialitat del català, el gallec i el basc sigui una realitat

MADRID, 17 oct. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació en funcions, José Manuel Albares, ha assegurat aquest dimarts que s'està "avançant" amb la resta d'estats membres de la UE perquè la proposta del Govern central perquè el català, el basc i el gallec siguin llengües oficials "sigui una realitat com més aviat millor".

Així ho ha traslladat en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en la qual ha fet balanç dels assoliments del Govern central durant la presidència de torn de la UE.

Albares ha presumit que l'executiu "ha anat més lluny que mai i que ningú en la defensa de les nostres llengües cooficials" aquest semestre al capdavant de la UE, arran de la proposta presentada a l'agost per incloure el català, el basc i el gallec en el règim lingüístic de la UE.

"La proposta està feta i estem avançant amb els estats membres perquè la reforma del reglament sigui una realitat com més aviat millor", ha assegurat el titular de la cartera d'Exteriors.

El mateix ministre va ser l'encarregat d'assistir al Consell d'Afers Generals (CAG) del 19 de setembre per defensar la petició espanyola, que s'emmarca en les negociacions amb els partits independentistes de cara al seu suport a un nou mandat de Pedro Sánchez.

Aleshores, els vint-i-set van optar per no prendre cap decisió sobre la inclusió de les tres llengües, com havia sol·licitat Espanya, en espera d'un dictamen jurídic del Consell de la UE sobre les seves conseqüències i l'impacte econòmic i pràctic en el funcionament del bloc.

L'assumpte es tornarà a abordar en el pròxim CAG el 24 d'octubre. Albares ha ressaltat que cap soci ha vetat la petició, que per prosperar ha de ser avalada per unanimitat, i ha manifestat la voluntat de l'executiu d'aclarir tots els dubtes o qüestions que la petició pugui plantejar.