Albares diu que no hi pot haver "una relació de normalitat" amb Israel davant de la guerra a Gaza

Afirma que l'oficialitat del català a la UE "acabarà arribant"
El ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, ha reiterat la seva crítica a Israel pel que ha titllat de massacre a Gaza: "No pot pensar que podem tenir una relació de normalitat".
Albares ha assegurat, en una entrevista concedida a TV3 recollida per Europa Press aquest dissabte, que cal enviar un missatge a Israel com ha enviat "el mateix missatge a Rússia" per l'agressió a Ucraïna.
El ministre ha qualificat la situació a Gaza d'absolutament inacceptable i ha afegit que és producte d'un "desconeixement del dret internacional i de la més elemental humanitat".
Sobre les acusacions de genocidi a Israel, Albares ha dit que no té "cap problema amb aquesta paraula" i ha confirmat que Espanya ha fet una contribució voluntària d'1,1 milions d'euros al Tribunal Penal Internacional per investigar els que denomina flagrants crims de guerra a Gaza.
Albares també s'ha pronunciat respecte a les protestes contra Israel a la Volta ciclista a Espanya, assegurant que comprèn la indignació dels ciutadans, però que "la política i l'esport no s'han de barrejar".
UCRAÏNA
També s'ha referit a la guerra a Ucraïna, a més de Gaza: "Els europeus ens juguem la nostra ànima, els nostres valors i la nostra convivència", i ha afegit que el que està en disputa són els valors fundacionals d'Europa.
Sobre la guerra a Ucraïna, ha rebutjat les crítiques de suposada falta de pes d'Espanya en l'escena internacional i ha definit la política exterior espanyola com a global i coherent: "Defensem els mateixos principis a Ucraïna i a Gaza. No hi ha tants països que ho facin".
Albares ha incidit que el compromís "no es mesura amb fotos o viatges", sinó amb el suport sostingut al Govern ucraïnès.
En aquest sentit, ha advertit que "altres governs espanyols van pagar un preu molt alt per entrar en guerres injustes i il·legals".
CATALÀ A LA UE
El ministre s'ha pronunciat sobre l'oficialitat del català, el gallec i el basc a la UE cosa que "acabarà arribant".
La iniciativa del Govern central és "irreversible i irrenunciable", ha dit Albares, que ha recordat que una vintena de països ja es mostren favorables i que seria discriminatori que Espanya no pogués tenir més d'una llengua oficial a la UE.
"És una manera d'acostar Europa als ciutadans i de defensar la nostra identitat nacional plurilingüe", ha resumit.