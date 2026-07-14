Albares diu que no està el cas del periodista dissident Ali Lmrabet detingut al Marroc

MADRID 14 jul. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers Exteriors, Cooperació i Unió Europea, José Manuel Albares, ha admès que no està al cas del periodista dissident marroquí Ali Lmrabet, que viu a Barcelona amb la seva dona, la professora catalana Laura Feliu, i que va ser detingut diumenge a la tarda a Tànger (Marroc). En aquest sentit, Albares ha assegurat que tampoc no en té detalls.
En una entrevista del programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser, el ministre ha assegurat que se n'informarà, però que actualment no en té detalls ni coneix el cas.
SE LI IMPUTEN CÀRRECS PER LA DIFUSIÓ D'INFORMACIÓ CONTRA EL MARROC
Segons va informar la dona de Lmrabet a Europa Press, el periodista va ser detingut a l'Aeroport de Tànger, on va viatjar des de Barcelona per motius personals.
Quan el van detenir el van informar que se li imputaven càrrecs relacionats amb la "difusió d'informació falsa i contra les institucions marroquines". Ara el periodista està en espera de passar davant el procurador per saber concretament què se li imputa, segons Laura Feliu.
Ali Lmrabet no exerceix el periodisme al Marroc, sinó que fa vídeos a YouTube, participa en pòdcasts i publica en altres xarxes socials. Va estar a la presó al Marroc el 2003 fins a principis del 2004, quan van tancar els seus setmanaris; també va ser sotmès a un judici per llibertat d'expressió en aquell país i, després d'intentar reobrir un setmanari el 2005, li van prohibir exercir el periodisme durant 10 anys.
Després d'aquell període, el Marroc li va voler retirar la documentació marroquina, raó per la qual Lmrabet va fer una vaga de fam davant l'ONU a Ginebra i va aconseguir recuperar els papers, ha relatat la seva dona.