Albares diu que és "inevitable" que el basc, el català i el gallec siguin oficials a la UE

BILBAO 31 març (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha afirmat aquest dimarts que és "inevitable" que el basc, el català i el gallec siguin oficials a la Unió Europea (UE) i només és "qüestió de temps". A més, ha dit al PP que "perdi tota esperança" d'evitar-ho amb les seves "pressions", i ha assegurat que l'única cosa que aconsegueix és "endarrerir-ho".
En una entrevista a Radio Euskadi, recollida per Europa Press, Albares ha assenyalat que en aquests moments no hi ha cap novetat sobre el reconeixement del basc, el català i el gallec com a llengües oficials a Europa. "Continua sent qüestió de temps", ha afegit.
A parer seu, "el que sí és segur" és que seran oficials "en algun moment, perquè no ho vetarà cap estat". "Tots m'han traslladat la seva opinió en aquest sentit. L'única cosa que em demanen és més temps per afegir-se a la unanimitat, però no ho rebutja cap", ha afirmat.
Per això, ha dit que és "inevitable perquè el Govern d'Espanya no retirarà aquesta sol·licitud, i es tracta de trobar aquest moment de la unanimitat". "Si totes les forces polítiques espanyoles estiguessin unides per assolir aquesta unanimitat, parlant amb forces polítiques d'altres països de la UE, en comptes de traslladar-los que és un error i polititzar l'assumpte, ja s'hauria aconseguit", ha dit.
Pel ministre d'Exteriors, "l'única cosa que aconsegueixen aquestes forces que intenten, amb molta demagògia, evitar que els països que tenen una afinitat política i que estan en la seva família política s'hi afegeixin és endarrerir-ho, en cap cas impedir-ho".
Per això, ha dit que no hi ha "cap impediment real, més enllà de la pressió política que alguns partits polítics espanyols estan exercint sobre altres partits de la seva família política".