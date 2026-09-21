Albares diu que el Govern central està actuant amb prevenció davant la crida per entrar a Ceuta el 23 de setembre

MADRID 21 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha afirmat que la relació amb el seu homòleg marroquí, Nasser Bourita, és "freqüent" per abordar el retorn de migrants quan estiguin preparats els expedients i evitar noves entrades massives, en referència a una convocatòria a través de les xarxes socials per tornar a entrar a Ceuta el 23 de setembre.
En unes declaracions a Canal Sur Radio, recollides per Europa Press, el cap de la diplomàcia espanyola ha assenyalat que hi ha missatges a les xarxes socials que, "per ara, no estan agafant força" ni tenen "l'impacte que van tenir" en la convocatòria del passat 30 de juliol en la qual hi va haver molta "desinformació" sobre la sentència del Tribunal Suprem que impedia les 'devolucions en calent' en les entrades nedant.
Albares ha explicat que, en vista d'aquestes informacions falses, el Ministeri ha activat una "campanya de lluita contra la desinformació". A més, ha dit que els consolats i l'ambaixada estan en contacte amb la premsa marroquina perquè transmetin que no es pot entrar a Ceuta i Melilla.
El ministre ha afirmat que també està en contacte amb el Marroc i ha sol·licitat prendre totes les mesures preventives per evitar un altre intent d'allau com el del 15 d'agost, que "va ser un fracàs" gràcies a la campanya contra la desinformació i al reforç d'efectius a la frontera.