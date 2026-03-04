Albares desmenteix "taxativament" a la Casa Blanca: "La posició sobre l'ús de les bases no ha canviat ni una coma"

Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 4 març (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha desmentit "taxativament" a la Casa Blanca, després que el seu portaveu hagi dit que Espanya hauria accedit a cooperar militarment amb Estats Units, assegurant que la postura de l'Executiu "no ha canviat ni una coma".
"Ho desmenteixo taxativament", ha sostingut en declaracions a la Cadena SER, recollides per Europa Press. "La posició del Govern d'Espanya sobre la guerra a Orient Mitjà i els bombardejos a Iran, sobre l'ús de les nostres bases, no ha canviat ni una coma", ha assegurat.