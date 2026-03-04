Publicat 04/03/2026 20:08

Albares desmenteix "taxativament" a la Casa Blanca: "La posició sobre l'ús de les bases no ha canviat ni una coma"

El ministre d'Afers exteriors, José Manuel Albares, durant una roda de premsa després del Consell de Ministres
Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 4 març (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha desmentit "taxativament" a la Casa Blanca, després que el seu portaveu hagi dit que Espanya hauria accedit a cooperar militarment amb Estats Units, assegurant que la postura de l'Executiu "no ha canviat ni una coma".

"Ho desmenteixo taxativament", ha sostingut en declaracions a la Cadena SER, recollides per Europa Press. "La posició del Govern d'Espanya sobre la guerra a Orient Mitjà i els bombardejos a Iran, sobre l'ús de les nostres bases, no ha canviat ni una coma", ha assegurat.

