Albares descarta parlar amb els EUA després del xoc amb la Casa Blanca

MADRID 5 març (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha descartat que el Govern central hagi de parlar amb els Estats Units (EUA) per mirar d'aclarir la desavinença que s'ha produït pel rebuig a permetre l'ús de les bases de Rota i Morón a Washington en l'operació militar contra l'Iran després d'insistir que es tracta d'una "decisió sobirana".
En la seva opinió, "el més important" no és per què la portaveu de la Casa Blanca va dir que Espanya havia accedit finalment a cooperar militarment després de l'amenaça un dia abans del president Donald Trump amb un embargament comercial, cosa que Albares ja ha desmentit rotundament, sinó "quina és la decisió del Govern d'Espanya i això és molt clar".
Amb tot plegat, preguntat en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press sobre si ha parlat o té la intenció de parlar amb algun representant de l'administració Trump, ho ha descartat.
"No hi haig de parlar, la decisió és sobirana del Govern d'Espanya i no parlaré amb ningú", ha respost amb rotunditat, després d'assegurar que tampoc no té "plans" ara com ara de convocar l'ambaixador nord-americà a Madrid.
"El més important és on se situa Espanya. Espanya se situa al costat del dret internacional, al costat de la desescalada, al costat de demanar que es torni a la taula de negociació", ha subratllat un cop més, després d'apostar perquè el paper de la UE sigui el d'"equilibrar, portar raó, això és el que necessitem en aquests moments i no generar més polèmica".