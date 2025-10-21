Albares demana que l'acord de pau a Gaza es compleixi "en tots els seus termes"

Crida a "exercir pressió" si s'obstaculitza l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza
BARCELONA, 21 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha reclamat que l'acord de pau per a Gaza es compleixi "per totes les parts en tots els seus termes", i ha defensat que ha arribat el moment de la pau.
En la seva intervenció aquest dimarts durant el fòrum World in Progress organitzat per Prisa a Barcelona, ha assenyalat que aquest pacte no és un punt d'arribada sinó "un camí molt incert", i ha insistit en l'aplicació de la solució dels dos estats.
Albares ha afirmat que el primer pas és l'entrada massiva d'ajuda humanitària per "posar fi a la fam induïda a Gaza", i ha reclamat no posar traves a l'entrada dels camions i que els passos fronterers estiguin oberts i es faciliti l'entrada d'aliments i medicaments.
"L'ajuda humanitària incondicional és, en aquest moment, la nostra màxima prioritat. I si es veu obstaculitzada, hem d'estar disposats a exercir pressió perquè s'elimini qualsevol obstacle al flux de l'ajuda", ha subratllat el ministre, que ha destacat que la tasca de la UNRWA és fonamental, ja que creu que és l'única agència capaç de desplegar una infraestructura eficaç a Gaza.
RECONSTRUCCIÓ "EXTREMADAMENT COMPLEXA"
També ha assenyalat que la reconstrucció serà "extremadament complexa", ja que hi ha milions de tones de runa a Gaza i més del 90% de les infraestructures estan completament destruïdes, segons les seves dades.
Albares ha sostingut que perquè els gazians puguin tornar a casa, cal "un esforç sostingut de tota la comunitat internacional i també la col·laboració d'Israel", i ha avisat que la solució dels dos estats està amenaçada i l'acord de pau pot descarrilar en punts com la descolonització de Cisjordània.
"És hora de deixar enrere dècades de dolor i destrucció, és hora de trencar aquesta espiral terrible de víctimes innocents, és hora d'aixecar els ulls cap a una pau que és possible. S'ha parlat molt en aquests dos últims anys del demà, aquest dia és avui", i ha cridat a aprofitar aquesta oportunitat per fer realitat la pau.