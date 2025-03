Albares demana a Feijóo estar "a l'altura de les circumstàncies" per assolir el 2% en defensa

Creu no ho va estar amb el vídeo que gairebé provoca un "incident diplomàtic" amb República Dominicana

BARCELONA, 7 març (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha demanat aquest divendres al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, estar "a l'altura de les circumstàncies" per assolir el 2% del PIB en despesa en defensa el 2029.

En unes declaracions als mitjans abans de participar en un acte al Cidob, ha recordat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, ja va explicar que contactarà amb el PP: "Veurem com es desenvolupa aquesta conversa per part de Feijóo. Jo espero que Feijóo estigui a l'altura de les circumstàncies. Ahir, sens dubte, amb aquest vídeo sobre la república germana de República Dominicana, no ho va estar".

De fet, Sánchez s'ha disculpat en nom d'Espanya la nit del dijous per aquest video, que el PP va eliminar posteriorment, en el qual criticava la corrupció del PSOE mitjançant un muntatge amb intel·ligència artificial (IA) aprofitant el final del programa televisiu 'La isla de las tentaciones'.

El ministre ha explicat que al matí d'aquest divendres ha contactat també amb el canceller de República Dominicana, que li ha agraït pel posicionament "clar i ferm" de Sánchez, i ha comunicat que li trucarà.

Després d'això, ha acusat al PP d'utilitzar tècniques que, en la seva opinió, degraden la política, i d'abraçar "obertament les tècniques de comunicació de l'extrema dreta amb injúries i calúmnies utilitzant la intel·ligència artificial".

"Desgraciadament, ahir Feijóo va començar una via mai vista per part d'un partit d'oposició, especialment pel que fa a un poble germà de l'Amèrica Llatina, que és crear un incident diplomàtic completament resolt gràcies a les paraules del president del Govern central i la ràpida actuació de l'executiu", ha defensat.

EXIGEIX DISCULPES

Per això, ha instat al líder del PP a demanar disculpes al servei exterior d'Espanya, "al qual com ahir amb República Dominicana va injuriar i va calumniar quan deia que torturava les seves ambaixades i donava cops d'estat".

"Tot això demostra que està absolutament incapacitat per governar Espanya", ha avisat Albares, després de lamentar que el PP protagonitzés aquesta qüestió en comptes de, segons la seva opinió, situar-se al costat del Govern central i de la resta de governs europeus reunits a Brussel·les.

2% EN DEFENSA

Segons Albares, el Govern fa anys que augmenta la despesa en defensa, després de subratllar que quan van començar a governar es van trobar que estava en el 0.9%.

Així, ha ressaltat el compromís de l'executiu d'assolir el 2% de despesa en defensa el 2029, i ha exposat que s'han obert noves vies que suposen noves regles per a la inversió en defensa i seguretat del dèficit europeu; fons del Banc Europeu d'Inversions, préstecs i, personalment, defensa avançar cap a una part de mutualització d'aquesta despesa.

Per assolir aquest objectiu, espera comptar "amb tots els europeistes i tots els demòcrates", als quals ha demanat estar a l'altura del moment històric actual, negant que parlen d'augmentar la seguretat per ser agressius contra cap persona.