Albares demana "contenció" a Israel i l'Iran per evitar una guerra regional "de conseqüències imprevisibles"

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha fet una crida a la "contenció" tant a Israel com a l'Iran després de l'atac israelià de dissabte contra Teheran per evitar que es produeixi una guerra regional "de conseqüències imprevisibles".

Així s'ha pronunciat el ministre en la conferència de premsa al final de la reunió ministerial de la Unió per la Mediterrània (UpM), en la qual un any més Israel ha declinat participar-hi malgrat ser-ne membre i la immensa majoria dels 43 països que la componen (els 27 de la UE i la resta mediterranis) han optat per enviar un representant de rang inferior, amb l'excepció de Jordània (que copresideix), el Líban i Eslovènia.

"Vam veure dissabte un nou episodi entre Israel i l'Iran que novament porta Espanya a demanar contenció a totes les parts per evitar, en una situació que ja és extremadament greu, una escalada regional i una guerra regional", ha assenyalat el ministre.

Segons ha assegurat, tots els assistents a la cita celebrada a Barcelona s'han mostrat d'acord en la necessitat d'"aturar aquest cicle d'acció, reacció" entre Israel i l'Iran "que pot desembocar en una conflagració regional de conseqüències imprevisibles".

En unes declaracions a La Sexta, recollides per Europa Press, també ha considerat que "l'única bona notícia" és que en la resposta als bombardejos previs per part de l'Iran, Israel no ha escomès "un atac massiu ni s'ha enfocat en centrals nuclears o refineries".

"Hem de posar fi a aquesta espiral d'acció i reacció entre Israel i l'Iran, perquè en qualsevol moment algú pot cometre un error de càlcul o l'altre pot fer una mala lectura de l'acció que acaba de rebre i tot se'n pot anar de mare", ha advertit.

Albares ha recordat que ja va demanar contenció al seu homòleg iranià quan es va reunir amb ell a Nova York al setembre i ha tornat a reiterar el seu missatge. En el cas de l'Iran, ha incidit, "aquesta contenció s'ha de traslladar a tots els grups que hi estan afiliats, a Hezbollah, als houthis del Iemen, també als grups xiïtes de l'Iraq". "És l'única manera d'avançar cap a una solució política", ha resolt.