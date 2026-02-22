Albares defensa que la UE no pot tenir 27 exèrcits per a "totes les necessitats de seguretat"

Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Arxiu
Rebutja entrar en la Junta de Pau de Gaza per no estar representada l'Autoritat Nacional Palestina
BARCELONA, 22 febr. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, ha defensat que la Unió Europea (UE) no pot tenir 27 exèrcits nacionals que "cobreixin totes les necessitats de seguretat" i ha afirmat que en un moment en el qual hi ha una potencia agressora com Rússia i enfront del plantejament dels Estats Units sobre la seguretat euroatlántica la dissuasió ha d'estar en mans de la UE.
En una entrevista concedida a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press aquest diumenge ha apuntat que no hi ha una contradicció entre un exèrcit europeu i l'OTAN: "Un pilar europeu de l'OTAN fort reforça a la UE, de la mateixa forma que un Exèrcit nord-americà fort redunda en benefici de la UE", ha assenyalat.
Sobre si aquesta estratègia europea hauria d'incloure la dissuasió nuclear diu que s'han d'estudiar les capacitats amb les quals es compta, encara que ha sostingut que en matèria nuclear ha d'haver-hi "un desarmament, no un rearmament".
UCRAÏNA
Preguntat pel desenvolupament del conflicte a Ucraïna ha assegurat que el president rus, Vladimir Putin, "no es planteja, no ja una autèntica pau, sinó ni tan sols un alto-el-foc", malgrat que considera que el president dels Estats Units, Donald Trump té un desig genuí de pau.
"Per què parlar amb el Kremlin? Això és l'important. Hi ha alguna possibilitat de pau, si més no d'alto-el-foc? Sincerament, no ho veig", ha etzibat preguntat per la possibilitat d'una negociació amb Rússia.
VENEÇUELA
En canvi, ha advocat perquè la UE acompanya el pas donat per Veneçuela aprovant la llei d'amnistia, un pas que, diu, va en la "direcció correcta".
"Anem a sol·licitar formalment que s'aixequin les sancions individuals a Delcy Rodríguez. Si Veneçuela i la presidenta encarregada avancen en la direcció que creiem correcta, la UE ha de donar també un senyal fort", ha resolt.
RELACIONS AMB EUA
Referent a les relacions amb Estats Units ha explicat que va mantenir una reunió amb l'ambaixador nord-americà a Espanya, Benjamí León : "Vam tenir ocasió de parlar i jo crec que coincidim els dos en què aquesta relació Espanya-EUA, UE-EUA és mútuament beneficiosa", ha explicat, afegint que no va haver-hi cap pressió perquè Espanya augmenti la seva despesa militar.
Sobre la Junta de Pau creada per Trump per a Gaza ha relatat que van rebre la invitació per participar, però que la van rebutjar perquè l'Autoritat Nacional Palestina (ANP) no està convidada a aquesta junta i perquè veu "dubtes sobre la seva compatibilitat amb el dret internacional".
"Nosaltres ens vam oposar al fet que la Comissió acudís a aquesta reunió de la Junta per a la Pau, perquè representa a la UE. La posició europea és la de la solució dels dos estats i, per tant, no té sentit que participem en una entitat en la qual no està representada l'ANP", ha sentenciat.
A més, s'ha referit a l'embargament petrolier a Cuba i ha anunciat que presentaran un "paquet d'urgència", per a l'enviament tant d'aliments com de material mèdic de primera necessitat.
GIBRALTAR I EL MARROC
També s'ha expressat sobre l'esborrany del text d'un tractat per derrocar la reixa de Gibraltar: "Hi ha un text jurídic que es farà públic ràpid i sobre el qual vam estar negociant molt temps. Tots els aspectes del tractat són ja coneguts", ha subratllat, i ha assegurat que, en qualsevol cas, les autoritats espanyoles tindran l'última paraula sobre l'entrada de soldats i material militar en la unió duanera i l'espai Schengen.
Sobre les relacions amb el Marroc remarca que es tracta d'una de les relacions bilaterals "més potents del món" i que està en el seu millor moment històric.