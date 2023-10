Albares defensa protegir la població de Gaza i està disposat a augmentar l'ajuda espanyola

No desitja una ruptura Marroc-Israel, sinó l'acostament entre israelians i àrabs



BARCELONA, 15 oct. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Exteriors, UE i Cooperació en funcions, José Manuel Albares, ha afirmat que el Govern central defensa protegir la població de Gaza: "Estem a punt per incrementar l'ajuda espanyola després d'un suport inicial d'un milió d'euros aquest any".

En una entrevista de 'La Vanguardia', recollida per Europa Press aquest diumenge, ha dit que "urgeix protegir la població civil, permetre l'accés de l'ajuda a Gaza i assegurar el respecte al dret internacional humanitari, incloent l'alliberament d'ostatges".

Respecte a una possible crisi energètica pel conflicte, ha respost que no ho està plantejant cap dels països productors, i ha afegit sobre Espanya: "Les nostres necessitats energètiques estan perfectament cobertes i tenim proveïdors molt fiables".

EL MARROC

Quant a si ara hi pot haver una crisi entre el Marroc i Israel malgrat que acaben de normalitzar les relacions diplomàtiques, ha respost que no ho augura ni ho desitja.

"No ho crec, i espero que no es produeixi cap crisi entre el Marroc i Israel. Espanya és favorable a l'acostament entre els països àrabs i Israel", ha dit.

9.000 ESPANYOLS

Entre Israel i els territoris palestins hi ha uns 9.000 espanyols inscrits a l'ambaixada, i que el Ministeri segueix de prop "per conèixer els que podrien ser repatriats".

Albares prioritza "l'avaluació de la situació dels espanyols a Gaza", tot i que no ha volgut parlar de l'espanyol desaparegut, per la seva seguretat i per respecte a la seva família, però ha dit que saben qui és i treballen per aclarir la seva situació.

LA POSICIÓ DEL GOVERN CENTRAL

Sobre si hi ha unió dins del Govern central davant aquest conflicte, ha respost que està cohesionat en el desig que la pau torni a l'Orient Mitjà: "Dit això, recordo que les dues úniques veus que expressen la posició oficial en política exterior són la del president del Govern central i la del ministre d'Afers Exteriors".

I ha concretat aquesta posició: que Israel té dret a defensar-se de Hamas; que el dret internacional humanitari s'ha de respectar; que cal protegir la població palestina, i que s'han de garantir els serveis bàsics i l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza.

LA POSICIÓ DE LA UE

Ha subratllat la unió d'Europa en política exterior i ha dit que l'anunci del comissari europeu de Veïnatge i Ampliació, l'hongarès Olivér Várhelyi, de suspendre l'ajuda humanitària a Gaza "va ser una decisió no consensuada, que Espanya s'hi va oposar i que "no existeix ni un sol indici que un sol cèntim de l'ajuda a la població de Gaza s'hagi destinat a altres finalitats".

També ha destacat que el 27 de novembre hi haurà a Barcelona una trobada de la Unió pel Mediterrani (UpM), que ha qualificat de molt important, i ha afegit: "Vull recordar que en aquesta taula s'hi asseuen Israel i Palestina".