Albares defensa que Espanya ha assolit el 2% en defensa: "Hi ha 4 aliats que no hi arriben"

César Vallejo Rodríguez - Europa Press
MADRID, 6 jul. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha reivindicat el paper d'Espanya a l'OTAN i ha assegurat que és un país "que compleix amb el que diu" atès que "ja està en el 2%" de la despesa en defensa i "ha entregat totes les capacitats que li ha sol·licitat l'Aliança". "Tant de bo tots els aliats de l'OTAN complissin com Espanya", ha postil·lat Albares.
En una entrevista a 'La hora de La 1' de TVE, recollida per Europa Press, el titular d'Exteriors ha recordat que "hi ha quatre aliats que no han arribat al 2 per cent i n'hi ha tres que no han entregat totes les capacitats que ha sol·licitat l'OTAN" per a una defensa comuna.
Així mateix, el ministre ha reiterat el seu suport a una "seguretat comuna europea" i un "exèrcit europeu", però ha assenyalat, tanmateix, que això "no va en contra de l'OTAN" sinó "tot el contrari" i que, de fet, Espanya treballa per la unitat euroatlàntica.
ÉS EL MOMENT QUE EUROPA TINGUI SEGURETAT COMUNA
"Aquest és un moment perquè Europa faci un salt en la seva sobirania (...). Per això crec que, tal com ens conviden els nostres amics nord-americans des de fa molt temps, és el moment que Europa tingui una seguretat comuna i una dissuasió comuna independentment de quin sigui el posicionament dels EUA", ha defensat.
Preguntat per com podria afectar el replegament de tropes nord-americanes anunciat pel president dels EUA, Donald Trump, el dirigent polític ha defensat el "compromís" d'Espanya amb la seguretat euroatlàntica i ha recordat que actualment els soldats espanyols desplegats se situen "en màxims històrics" amb més de 2.000 al flanc est.
D'altra banda, Albares ha defensat el "veïnatge sud" i ha celebrat que Turquia sigui el país amfitrió de la cimera de l'OTAN d'aquesta setmana. "Hi ha amenaces des del sud molt més híbrides, però a les quals cal fer front i per això jo felicito que sigui a Turquia", ha dit.
CONTRA EXTERNALITZAR ELS CENTRES DE RETORN D'IMMIGRANTS
Quant a l'externalització dels centres de retorn d'immigrants, ha assenyalat que el Govern central està en contra que la Unió Europea hagi aprovat aquest mecanisme perquè considera que "no és respectuós amb la dignitat dels éssers humans" i perquè, a més, "és ineficaç".
"El que funciona és la política migratòria d'Espanya. Ho diu Frontex, que és qui estableix les xifres d'entrada de migrants irregulars", ha defensat el ministre, qui ha assenyalat que totes les rutes han caigut a Espanya fins a un 60%.
En aquest sentit, ha incidit que aquestes dades demostren que "l'aposta d'Espanya pel diàleg polític d'alt nivell amb els països d'origen de trànsit i l'aposta per la cooperació al desenvolupament amb els països d'Àfrica Occidental" és el que funciona.