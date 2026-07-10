Albares defensa que Espanya és un aliat "fiable" de l'OTAN

BARCELONA, 10 jul. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha defensat aquest divendres que Espanya és un aliat indispensable i "molt sòlid i molt fiable" de l'OTAN que compleix amb allò que promet, com és l'augment en defensa, i ha negat saber a què es deu el canvi d'opinió del president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, sobre el Govern espanyol.
"Nosaltres ja estem en el 2%, no tots els aliats estan en el 2%. Amb totes les capacitats que ens va sol·licitar l'Aliança, no tots els aliats poden dir el que Espanya pot dir i tenim un desplegament que és històric i que es troba literalment a tots els escenaris on l'Aliança està desplegada", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Preguntat pel canvi de posicionament sobre el Govern espanyol de Trump, que primer va qualificar el país d'"aliat terrible" i després va assenyalar que s'havia "redimit" en accedir a una sol·licitud de pagaments a l'OTAN, Albares ha negat saber-ne el motiu: "El seu estil polític, la seva forma de comunicació política, és una manera de fer comentaris de manera constant".
Respecte a l'obsequi d'un revòlver amb munició real que el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, va regalar dijous al cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, i a la resta de líders de l'OTAN després de la cimera a Ankara (Turquia), Albares ha expressat que no és "un regal habitual" i que probablement no hagi arribat a mans de Sánchez perquè els intercanvien els equips de protocol.
TRACTAT D'AMISTAT AMB FRANÇA
Quant a la paralització per part del PP de la ratificació definitiva del tractat d'amistat amb França subscrit per tots dos governs el gener del 2023, que ha demanat al Tribunal Constitucional certificar si l'apartat que preveu que un ministre francès pugui participar en el Consell de Ministres és conforme amb la Carta Magna, el ministre ha qualificat el moviment de "sabotatge" al benestar dels espanyols.
"És una cosa que hauria de portar tots els espanyols a plantejar-se si votar el Partit Popular mai més i que demostra que el senyor Feijóo està absolutament incapacitat per asseure's al Consell de la Unió Europea a Brussel·les, al costat d'un president francès i a la resta dels presidents de la Unió Europea", ha dit.
Albares ha qualificat el PP de convertir-se en un partit "antisistema" i ha lamentat que hagi posat en aquesta situació el que considera el soci comercial més gran d'Espanya al món.