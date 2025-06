Albares crida a la "desescalada" i la "contenció" a totes les parts implicades en el conflicte de l'Orient Mitjà

Expressa la seva màxima preocupació després dels bombardejos contra instal·lacions nuclears iranianes d'aquesta nit

MADRID, 22 juny (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha expressat la seva preocupació pels bombardejos desencadenats aquesta passada matinada pels Estats Units contra les instal·lacions nuclears de l'Iran, i ha demanat a totes les parts implicades en el conflicte una "desescalada" del conflicte.

"Estem molt preocupats per la situació en aquests moments a l'Orient Mitjà i per descomptat, cridem totes les parts a una desescalada. La solució militar no portarà pau i estabilitat a l'Orient Mitjà, sinó la diplomàcia i, per tant, nosaltres esperem que tots tornin a la taula de negociació", ha afirmat en una entrevista al Canal 24 horas recollida per Europa Press.

En aquest context, Albares ha explicat que la posició d'Espanya, de cara a la reunió d'urgència convocada per a aquest dilluns entre els ministres d'Exteriors de la Unió Europea, serà la d'exhortar totes les parts implicades a tornar a la taula de negociació "com a forma de resoldre qualsevol conflicte", així com avançar en la solució de dos estats, que garanteixi un bon veïnatge entre Israel i Palestina.

"Jo per descomptat sol·licitaré que aquest punt estigui damunt de la taula i que la veu d'Europa se senti amb força en favor del dret internacional, en favor de la negociació com a forma de resoldre qualsevol conflicte, i que d'una vegada per sempre anem a aquesta solució de dos estats, que garanteixi un Estat palestí en bon veïnatge, per aconseguir un Orient Mitjà en pau i en estabilitat", ha reflexionat.

A més, respecte a la possessió per part de l'Iran de la bomba nuclear, Albares ha assenyalat que la posició del Govern central és "molt clara". "Nosaltres rebutgem que l'Iran accedeixi a l'arma nuclear, com rebutgem que qualsevol altre país hi accedeixi. Volem una negociació per a això", ha apuntat.

Així, Albares ha demanat contenció a totes les parts, inclòs l'Iran, que ha assegurat que les conseqüències de l'atac dels EUA seran "duradores" i que es reserva "totes les opcions" per defensar la seva sobirania.

"Aquest és el moment de la contenció i la desescalada per tots aquells que estan, en aquests moments, implicats a la regió. I això és el que ha de prevaler. Ha de tornar a l'estabilitat i a la normalitat", ha insistit el ministre.

LES AMBAIXADES ESPANYOLES A LA ZONA, OPERATIVES

Si bé ha expressat que "almenys Espanya" no coneixia l'atac que plantejaven perpetrar els Estats Units en la passada matinada, Albares ha apel·lat el poder "estabilitzador" de la Unió Europea i la seva diplomàcia per trobar un esquema de seguretat virtuós per a l'Orient Mitjà amb el qual evitar que la manera natural dels pobles de l'Orient Mitjà de relacionar-se sigui a través de la guerra.

En la mateixa línia, el Ministeri d'Afers Exteriors ha fet públic un comunicat en què demana el cessament de la violència i la tornada a les negociacions, i informa que les ambaixades d'Espanya a l'Iran i als països de la regió es mantenen "plenament operatives" per atendre els espanyols davant de qualsevol eventualitat.