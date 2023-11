Albares crida la comunitat internacional a "no perdre més temps" en l'establiment d'un Estat palestí

Reivindica que l'Autoritat Palestina és el "soci per a la pau" mentre que Hamas "només sap destruir"



El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha defensat aquest dilluns que la comunitat internacional no pot "perdre més temps" i ha de defensar l'establiment d'un Estat palestí al costat d'Israel per garantir la pau i la seguretat a la regió.

Així s'ha pronunciat en l'arrencada del VIII Fòrum Unió pel Mediterrani (UpM) a Barcelona, una reunió que compta amb una presencia rècord de 27 ministres dels 43 països que componen aquesta organització, que precisament celebra el quinzè aniversari.

"La UpM no pot restar aliena a la tragèdia que es viu a Gaza i al Pròxim Orient", ha dit Albares, que ha apostat perquè la reunió serveixi per a una "crida a l'acció" i per mobilitzar-se per la pau, que "ha de ser definitiva, no hem de veure mai més tants civils innocents morts".

"Avui hem d'unir la nostra veu per exigir a tothom, a la comunitat internacional, no perdre més temps per a l'establiment d'un Estat palestí al costat d'Israel que, amb el suport i la garantia de tota la comunitat internacional, contribuirà decisivament a garantir la pau i la seguretat a tota la regió", ha subratllat.

El ministre ha defensat que l'Autoritat Palestina ha de ser qui assumeixi el control de la Franja de Gaza quan cessin les hostilitats atès que és "el nostre únic soci possible per a la pau", després de descartar que Hamas pugui continuar governant el territori perquè "no té una agenda de pau i no és un soci per a la pau al Pròxim Orient".

Perquè aquest "retorn efectiu" sigui possible, atès que l'Autoritat Palestina no controla la Franja des del 2007, Albares ha dit que cal el suport internacional i la millor manera de brindar-lo és amb la "materialització d'una vegada per sempre" de la solució dels dos estats.

"La nostra diplomàcia ha de parlar avui perquè callin les armes, de Barcelona ha de sortir un missatge d'esperança i un missatge clar de pau", ha remarcat el ministre d'Exteriors, que ha recordat la proposta d'Espanya de celebrar una conferència internacional de pau "com més aviat millor" que ja compta amb el suport de la UE, la Lliga Àrab i l'Organització per a la Cooperació Islàmica (OCI).

CONDEMNA NOVAMENT HAMAS

El ministre ha tornat a condemnar la "matança indiscriminada" per part de Hamas, "que només sap destruir", després d'incidir que Espanya també ha estat víctima "d'aquesta barbàrie terrorista", atès que entre els més de 1.200 morts en l'atac figuren els espanyols Iván Illarramendi i Maya Villalobo. "Sempre estaran en la nostra memòria", ha sostingut.

Igualment, ha exigit una vegada més a Israel que "respecti escrupolosament el dret internacional humanitari" perquè "la mort de desenes de milers de palestins innocents a Gaza no és acceptable".

Després de felicitar-se per la treva pactada entre Israel i Hamas, Albares ha demanat a les parts que "l'estenguin fins a consolidar un llarg alto el foc" i també ha reclamat "l'entrada d'ajuda humanitària per alleujar l'insuportable patiment de la població de Gaza".

Així, ha apostat perquè s'incrementin els punts d'entrada d'ajuda humanitària a Gaza, atès que actualment només és possible pel pas de Rafah, Egipte, i ha defensat la proposta d'un corredor marítim humanitari plantejada per Xipre que uneixi Làrnaca amb la Franja.