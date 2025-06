Albares creu que la guerra "ja no té cap altre objectiu que convertir Gaza en un cementiri immens"

Sobre les llengües cooficials a la UE: "És un combat que mai abandonaré i que tard o d'hora s'aconseguirà"

BARCELONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors, UE i Cooperació, José Manuel Albares, ha afirmat aquest diumenge que la guerra "ja no té cap altre objectiu que convertir Gaza en un cementiri immens" i ha reclamat alhora l'alliberament incondicional dels ostatges de Hamas.

Sobre si hi ha un genocidi a Gaza, ha respost que el Tribunal Internacional de Justícia ho investiga, que Espanya forma part de la petició sud-africana perquè s'investigui, i que "hi ha violacions flagrants", ha dit en una entrevista del 'Diari Ara' recollida per Europa Press.

Ha afirmat que Espanya ha liderat la posició de la UE des del principi i amb l'únic objectiu de la pau: "Això no va contra ningú ni, per descomptat, contra l'estat d'Israel, l'existència del qual amb total seguretat forma part de la solució de tots dos estats".

"En aquests moments, s'ha sol·licitat la suspensió de l'acord d'associació entre la UE i Israel basant-nos en l'article 2", el qual al·ludeix al respecte dels drets humans, ha afegit sobre la postura d'Espanya.

"La revisió, que l'alt representant ja té en marxa en aquests moments, la demanàvem des de fa un any, però també la suspensió", ha destacat.

Albares reivindica un estat palestí amb Gaza i Cisjordània connectades per un corredor que els doni continuïtat geogràfica i sota una única autoritat palestina, amb una sortida al mar a Gaza, i amb la capital a Jerusalem Est.

MANTENIR AMBAIXADES I CONTACTE

Ha defensat mantenir a Israel l'ambaixadora espanyola "perquè Israel forma part de la solució dels dos estats" i cal mantenir contacte amb el país, i ha destacat que retirar ambaixadors és una cosa que no fan ni els estats àrabs més compromesos amb la causa palestina.

"Ho faig pels mateixos motius i raons exactes que mantinc l'ambaixada a Moscou. Un dia haurem de trobar un modus vivendi amb Rússia", ha defensat.

EL CATALÀ A EUROPA

Quant a l'oficialitat del català a Europa, ha explicat que està parlant amb els set països que van dir que encara necessitaven més temps per sumar-se a la unanimitat del Consell: "El que els demanem és concreció".

"Que el català sigui llengua oficial de la Unió Europea, exactament igual que el basc i el gallec, és un combat que mai abandonaré i que tard o d'hora s'aconseguirà", segons ell.

Sobre la postura del PP, considera que "té gairebé una obligació de traslladar a aquests partits que és un assumpte molt seriós" perquè afecta la identitat plurilingüe espanyola.

"Em sembla inconcebible que una persona com el senyor Feijóo vagi en contra del gallec. No puc concebre que un gallec vagi en contra del gallec", ha criticat.