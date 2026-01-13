Albares convoca l'ambaixador iranià a Espanya per traslladar-li el seu rebuig a la repressió popular

Creu que "tard o d'hora" el català serà oficial a Europa
BARCELONA, 13 gen. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha convocat aquest dimarts l'ambaixador iranià a Espanya per traslladar-li la seva "enèrgica repulsa i condemna" a la repressió popular en les manifestacions del poble iranià.
"Cal respectar el dret de manifestació pacífica dels iranians i de les iranianes, la seva llibertat d'expressió, s'ha de restablir immediatament les comunicacions amb l'exterior, inclòs internet, i li recordarem que el dret de comunicació lliure dels ciutadans també és un dret fonamental", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Ha assegurat que també li demanaran que cessin les detencions arbitràries i ha incidit en la situació de les dones al país: "Soc molt conscient que per a elles a l'Iran d'avui és molt més difícil, requereix més coratge i més valentia manifestar-se avui als carrers de l'Iran i per tant també li traslladarem que vigilem especialment els drets de les dones iranianes".
Preguntat per si l'amoïna la deriva autoritària d'alguns líders mundials, ho ha afirmat i ha expressat que "evidentment estem assistint ara mateix a un canvi de l'ordre mundial" basat en els principis de la Carta de les Nacions Unides.
Ha lamentat que es vulgui transformar aquest ordre basat en el dret internacional per passar a "la llei de la selva" i del més fort, textualment.
GROENLÀNDIA
Sobre la voluntat del president dels Estats Units, Donald Trump, de controlar Groenlàndia, ha expressat que, si els països de la zona de l'Àrtic consideren que hi ha riscos per a la seguretat, tots els aliats de l'OTAN --inclòs Espanya-- estaran disposats a "reforçar la seguretat" de la zona.
Ha ressaltat que els països de la Unió Europea (UE) han d'avançar "clarament" cap a un exèrcit europeu alhora que, en les seves paraules, es rearmen en valors per defensar el dret internacional i els valors democràtics.
CATALÀ A EUROPA
Preguntat per la situació de l'oficialitat del català a Europa, ha assenyalat que ja s'han reunit amb el grup de treball juntament amb Alemanya per desbloquejar el rebuig a fer oficial el català, tot i que no ha posat data a l'aprovació de l'oficialitat de la llengua.
"Tard o d'hora el català, com les altres llengües oficials, també el basc i el gallec, seran llengües oficials a Europa", ha dit.