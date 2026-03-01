Albares confirma que no s'han utilitzat bases militars espanyoles en l'operació d'EUA i Israel a Iran

Marta Fernández - Europa Press - Arxiu
MADRID 1 març (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, ha confirmat que no s'han utilitzat "en absolut" bases militars espanyoles en l'operació d'Estats Units i Israel a Iran.
"Les bases funcionen sota una premissa i un tractat que és molt clar, que té un perímetre, i fora d'aquest perímetre no s'utilitzaran, ni tampoc fora dels principis de la Carta de les Nacions Unides", ha explicat el ministre en una entrevista al canal 24 Horas de RTVE.
Albares ha expressat que es tracta d'"una guerra de conseqüències imprevisibles, per descomptat", però ha insistit que les bases espanyoles no s'han usat i que tampoc s'usaran "per res que no estigui dins de la Carta de les Nacions Unides".