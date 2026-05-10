Albares confirma que l'activista Saif Abukeshek de la flotilla a Gaza "vola ja lliure cap a Espanya"

Lorena Sopêna - Europa Press
MADRID 10 maig (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha confirmat aquest diumenge que l'activista espanyol Saif Abukeshek "vola ja lliure cap a Espanya", després de dies detingut a Israel després de la intercepció de la Global Sumud Flotilla amb ajuda humanitària destinació a Gaza en la qual participava.
"El nostre compatriota Saif Abukeshek vola ja lliure cap a Espanya, on es reunirà amb la seva família i sers estimats en les properes hores", ha informat el titular d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació en un missatge publicat a la xarxa social 'X', recollit per Europa Press.
Albares ha volgut agrair la feina de l'Ambaixada d'Espanya a Israel, l'Ambaixada d'Espanya a Grècia i l'equip del Ministeri d'Afers exteriors, UE i Cooperació. "Protegir als espanyols és la prioritat absoluta", ha recalcat el ministre en el seu comunicat.
A primera hora d'aquest diumenge, el Govern d'Israel confirmava la deportació dels dos activistes que participaven en la Global Sumud Flotilla amb destinació a Gaza, inclòs Saif Abukeshek, d'origen palestí i nacionalitat suec-espanyola.
"Després de la finalització de la seva investigació, els dos provocadors professionals, Saif Abu Keshek i Thiago Àvila, de la flotilla de provocació, han estat deportats avui d'Israel", ha anunciat el Ministeri d'Exteriors hebreu en una publicació de xarxes socials en la qual ha assegurat que el "Israel no permetrà cap violació del bloqueig naval legal sobre Gaza".