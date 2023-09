Albares confirma que el fiscal del TPI investigarà com a crim de guerra la mort de la cooperant catalana a Ucraïna

MADRID, 23 set. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha indicat aquest divendres que el fiscal en cap del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, li ha confirmat que investigarà com a crim de guerra la mort de la cooperant catalana Emma Igual a l'est d'Ucraïna i que ell mateix es farà càrrec del cas.

Així li ho va traslladar Khan personalment en la trobada que tots dos van mantenir aquest dimecres al marge de l'Assemblea General de l'ONU, després que Albares li va enviar la setmana passada una carta sol·licitant que la mort d'Igual en un presumpte atac rus contra el vehicle en el qual circulava fos investigada com un crim de guerra.

Segons ha explicat el ministre en una entrevista a La Sexta, recollida per Europa Press, ell s'hi havia compromès personalment, amb la mare d'Igual, quan la va informar de la mort de la cooperant i també li va dir que el Govern central faria tot el que estigués a les seves mans, "triguem el que triguem", perquè "els que són responsables del llançament d'aquell coet que li va causar la mort siguin portats davant la justícia internacional".

Així mateix, Albares va aprofitar la trobada amb Khan per traslladar-li, a més de l'increment en la contribució al pressupost del TPI per part del Govern d'Espanya d'un milió més que l'any passat, "tots els mitjans materials, financers i tècnics que necessités per investigar aquest cas concret".

Al seu torn, Khan es va comprometre a traslladar-li les "novetats" que hi hagi sobre el cas i li va dir que "ell, personalment, conduirà la investigació perquè tan aviat com sigui possible els responsables siguin portats davant la justícia internacional i paguin pels fets".

Igual, directora i fundadora de l'ONG Road to Relief el 2022, va morir el passat 9 de setembre quan el vehicle en el qual es desplaçava va rebre l'impacte d'un projectil rus prop de Txàssiv Iar, a la regió ucraïnesa de Donetsk. Durant l'atac també va morir el voluntari canadenc Anthony 'Tonko' Ihnat i dos més van resultar ferits.