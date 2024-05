Albares celebra la decisió de Sánchez: "És bona per a Espanya"

MADRID, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha celebrat la decisió del president del Govern central, Pedro Sánchez, de no dimitir i ha defensat que serà "bona" per a la "posició de lideratge" d'Espanya a escala internacional.

"És una decisió que és bona per a Espanya, és bona per a les polítiques progressistes que ell lidera i encarna i és bona per a la posició de lideratge d'Espanya a Europa i al món", ha sostingut en unes declaracions al Senat, on s'ha fet un recés de la Comissió d'Exteriors en la qual compareixia per poder escoltar l'anunci de Sánchez.

Albares s'ha mostrat "feliç" per la decisió presa pel president del Govern d'Espanya, a qui ha agraït "el coratge personal i democràtic" que ha mostrat malgrat la "campanya d'assetjament" de la qual és objecte des de fa anys.

El ministre d'Exteriors ha defensat que no es pot tolerar que aquells que no estan en política, com la dona i la família del president, "es vegin assetjats, es vegin atacats per falsedats, per mentides, per calúmnies".

"Estic feliç perquè avui no ha triomfat la calúmnia, no ha triomfat la falsedat, no han triomfat els assetjadors, no han triomfat els que creuen que per ser millor polític cal ser pitjor persona i cal tractar l'adversari com un enemic al qual cal destruir costi el que costi a qualsevol preu", ha resumit.