Albares assegura que "hi ha una internacional reaccionària que va en contra de l'interès dels europeus"

MADRID 2 febr. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha assegurat que existeix "una internacional reaccionària" que "no ajuda en res al dia a dia als veritables interessos dels europeus: va en contra dels interessos europeus".

Preguntat per les declaracions del president de l'Argentina, Javier Milei, a Davos que anunciava l'alineació d'aquesta internacional reaccionària en la qual deia que estava amb Trump, Netanyahu, Orbán i Meloni, Albares ha afirmat que "el ministre d'Afers Exteriors és l'última persona que en un país ha de comentar el que diguin altres mandataris estrangers".

"Jo em caracteritzo per no assenyalar una persona o una altra, perquè poc importa el qui, el que importa és el què", ha assenyalat aquest diumenge en una entrevista a 'eldiario.es', recollida per Europa Press.

El ministre ha indicat que "un indicador molt clar per als espanyols i per als ciutadans europeus ha de ser que és estrany que algú que és extraeuropeu es fixi tant en el que és bo per als europeus o no: això ho decidirem nosaltres mateixos entre nosaltres".

El ministre apunta al fet que la política internacional es troba en un moment similar a quan es va produir la caiguda del mur de Berlín i creu que ha arribat el moment de decidir cap a on va Europa en les pròximes dècades. "Fins ara, fins a l'agressió russa a Ucraïna, hem anat vivint millor o pitjor amb això que en l'argot diplomàtic cridem un ordre mundial que arrenca amb la caiguda del mur de Berlín. Això ara està esgotat perquè hi ha potències que cridem emergents, però fa molt de temps que ja són emergides", ha indicat.

En aquest sentit, defensa que aquestes potències "emergides" vulguin el seu lloc "a la taula" i aplaudeix que Espanya sigui un actor actiu en la política exterior "amb identitat pròpia i influint en tots els escenaris". "No hi ha un canvi de paradigma, però sí que hi ha un disseny, i hem de ser actors, hem de ser valents, hem de ser propositius i posar els interessos dels espanyols i dels europeus per davant de tot", assevera.

"No ens oblidem que Europa ens ha donat dècades de pau i de prosperitat, de creixement econòmic i de tranquil·litat, als europeus. I Europa no és neutral quant als seus valors. Es construeix sobre uns valors que són els valors democràtics, de rebutjar la guerra com a forma de resoldre conflictes, de tolerància i de pluralisme", ha defensat el ministre.

A l'entrevista, Albares ha abordat la situació de les guerres entre Rússia-Ucraïna i la treva entre Israel i Palestina, i alhora s'ha referit a les noves autoritats de Síria: "Ara s'obre aquesta finestra d'esperança per a una població que ha patit tant, i també hi vam anar per dir-li que aquest suport que estàvem disposats a donar al poble sirià tenia unes línies vermelles. Una de les quals és que el diàleg nacional doni lloc a una constitució en què tots els sirians i sirianes tinguin els mateixos drets", ha desvetllat.

En el cas del conflicte rus i ucraïnès, el ministre reitera que es tracta d'una guerra "injusta" que no pot acabar amb una pau "injusta". Per això, Espanya ha compromès deu milions d'euros d'ajuda humanitària extra, que són ja gairebé 100 milions en total.

"He vist un país decidit i determinat perquè no es coarti la llibertat i a protegir tota la població. I he traslladat aquest suport polític i diplomàtic també en la protecció dels civils", ha comentat.

Sobre la treva entre Israel i Palestina, Albares aplaudeix que Espanya té una política exterior amb "identitat pròpia i coherent" en tenir la mateixa rasadora en aquest conflicte i el d'Ucraïna, cosa que com diu està reconegut "pels amics àrabs i del sud global".

"Ens reconeixen que Espanya té una política exterior amb identitat pròpia i coherent, que diu el mateix pels mateixos motius i pels mateixos principis a Ucraïna i a Gaza: treballar per la pau, protegir els civils, defensar les Nacions Unides i el dret internacional. I això ens ho reconeixen tots, també els nostres socis europeus i, a la taula de Brussel·les, Espanya és el país que més ha fet per aquesta coherència en la veu europea", ha postil·lat.