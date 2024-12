Albares assegura que està en contacte amb els nou espanyols presents a Síria: "Es troben bé"

Es mostra sorprès per la "celeritat" de caiguda de Damasc i esperen que la transició sigui tan pacífica com sigui possible

MADRID, 8 des. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha assegurat que està en contacte constant amb els nou espanyols a Síria després de la caiguda del règim del Al-Assad a mans dels rebels i es troben bé.

"Estem centrats en la nostra colònia, que és molt petita. Tots ells es trobaven bé i tenim contacte permanent. Són cinc espanyoles casades amb sirians i quatre cooperants", ha detallat el ministre en unes declaracions al Canal 24 Hores de RTVE, recollides per Europa Press.

El ministre ha indicat que a més d'aquests nou espanyols hi ha una mica més de 100 sirians espanyols, dels quals només un ha expressat la seva voluntat de sortir del país, encara que ara mateix els aeroports estan tancats i no es pot fer cap operació d'evacuació.

Albares ha assegurat que a Europa li ha sorprès la "celeritat" amb la qual s'ha produït la caiguda de Damasc i ha assenyalat que els primers passos dels rebels sirians, encapçalats pel grup jihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), "semblen tranquils".

"La situació no indica que hi hagi d'haver cap tipus de caos, més aviat al contrari, els primers passos dels rebels estan sent de tranquil·litat tota la població, d'indicar que no s'han de destruir béns de l'administració i tot apunta que una part de l'administració que ha treballat per a Al-Assad, es disposa a treballar amb el govern nou", ha afirmat.

El ministre ha explicat que els rebels sirians han avançat en els últims dies "pràcticament sense oposició i amb tranquil·litat" i ha detallat que cada vegada que prenien una ciutat o un nou punt "no hi havia saquejos, ni matances", però sí hi ha hagut més conflicte a Damasc en les últimes hores.

"Aquesta nit m'han comentat que hi ha hagut combats de certa envergadura dins de Damasc, es podien sentir fins i tot trets d'artilleria, però a partir de les sis del matí, tot està tranquil", ha avançat. A més, Albares ha destacat els signes d'alegria "evident" dels ciutadans.

Respecte a la posició del president sirià Al-Assad, el ministre espanyol aclareix que, malgrat no tenir una confirmació oficial, tot indica que el líder sirià ja ha abandonat Damasc. "Síria és una peça fonamental dins d'aquest complex equilibri a l'Orient Mitjà, on ja hi ha massa guerra, com perquè també s'estengui a Síria. Analitzarem juntament amb els nostres socis europeus i amb els nostres amics àrabs de la regió, quina és aquesta situació", ha assenyalat.

Sobre aquest tema, ha afirmat que tot incideixi que "no hi haurà una desbandada" de l'actual administració siriana i que hi haurà col·laboració amb el nou govern. "Esperem que es pugui reobrir l'aeroport de Damasc i la frontera amb el Líban com més aviat millor", ha clamat Albares.

Així mateix, ha deixat entreveure que la caiguda de Damasc i del líder Al-Assad es pot deure al fet que "els suports tradicionals que van tenir fa 13 anys, avui dia no estan amb la mateixa envergadura", en al·lusió a Rússia. "En qualsevol cas, el que importa és la realitat concreta que és evident el control que està estenent aquest nou grup per Síria. De moment no controlen totes les ciutats de Síria, però sí moltes de les principals i per descomptat tot el camí d'Alep a Damasc", ha comentat.

Finalment, Albares ha destacat la importància que Síria sigui "pacífica i estable" i els pròxims passos que s'han de donar és que el poble sirià sigui el que decideixi "qui i com vol ser governada", mantenint "la integritat territorial del país". "S'ha d'evitar que es produeixi una balcanització de diferents regions de Síria en mans de diferents grups", ha advertit.

"Espanya defensarà, juntament amb els països més implicats a la regió i per descomptat també a través de la Unió Europea, que qualsevol solució al futur de Síria sigui una solució pacífica. És el que Espanya sempre ha volgut per a Síria, que sigui pacífica, que sigui en benefici del poble sirià, que aporti d'alguna manera nova estabilitat a l'Orient Mitjà i no més inestabilitat", ha sentenciat.