Albares aposta perquè l'acord EUA-Iran obri "camí" per resoldre l'expedient nuclear

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Assegura que ha de permetre obrir Ormuz "de manera lliure, segura i sense cap tipus de pagament o de cànon"
BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha assegurat que l'acord entre els Estats Units (EUA) i l'Iran "també ha d'obrir un camí per a la diplomàcia i la negociació, que resolgui la resta d'afers pendents, inclòs l'expedient nuclear iranià".
En la segona jornada del III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani organitzat per Prensa Ibérica a Barcelona, ha qualificat de bona notícia aquest acord, i ha destacat que ha de "permetre obrir l'estret d'Ormuz de manera lliure, segura i sense cap tipus de pagament o de cànon".
Albares ha sostingut que aquest pacte ha d'"obrir una via per a la pau i l'estabilitat més enllà del Golf", i ha desitjat que aquesta pau arribi al Líban, on s'ha de respectar la seva sobirania i integritat territorial, i també garantir que Palestina i Israel puguin conviure en pau i seguretat.
"Si una cosa ens ensenya la història de la nostra regió, la història del Mediterrani, és que cap crisi trobarà una sortida duradora i estable al marge del diàleg, de la cooperació i de la diplomàcia", ha afirmat el ministre.
MEDITERRANI I MULTILATERALITAT
Albares ha cridat a aconseguir que el Mediterrani sigui "un exemple per al món de compromís amb la multilateralitat, la pau i el progrés", i ha insistit que cap crisi trobarà una sortida duradora i estable al marge del diàleg i la cooperació.
També ha subratllat que el Mediterrani ha de ser un espai de diàleg i entesa, l'ha descrit com una prioritat geogràfica i estratègica per a la política exterior espanyola, i ha apostat perquè ocupi "un lloc central en la política exterior de la Unió Europea", a través del Pacte per la Mediterrània europeu.
En aquest sentit, Albares ha defensat donar un impuls al Pacte per la Mediterrània, que ha definit com un "salt qualitatiu" en les relacions mediterrànies, aprofundint en la cooperació.
A més a més, el ministre ha defensat el multilateralisme a través d'organitzacions com la Unió per la Mediterrània (UpM), amb seu a Barcelona, i ha afegit que el futur d'aquesta organització passa per una "renovació".