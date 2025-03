Albares aposta per reforçar la "seguretat en sentit ampli" de la Unió Europea

BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha apostat per reforçar la "seguretat en sentit ampli" de la Unió Europea (UE), tant en l'àmbit de la defensa com en l'econòmic.

Segons ha apuntat en una entrevista d'aquest dimecres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, Europa ha de fer-se a la idea que "hi ha unes noves amenaces i nous plantejaments per part de l'administració nord-americana".

Ha afirmat que aquesta situació comporta una anàlisi per veure les capacitats que es necessiten per fer-hi front, la qual cosa "representarà un pilar de defensa europea, però representarà també altres coses" necessàries per garantir la seguretat d'Europa.

En aquest sentit, ha situat garantir la integritat del mercat únic i fer-lo més competitiu, garantir també la competitivitat de les empreses europees i garantir els fluxos energètics: "Tot això és part de la nostra seguretat", ha sostingut.

D'altra banda, ha apreciat que en aquests moments hi ha una polarització al món que suposa un desafiaments per a les democràcies, per la qual cosa ha defensat: "Tots ens hem de definir i posicionar i, a més, ho hem d'explicitar. No són moments per ser silenciosos".