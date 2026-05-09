Albares anuncia que Israel alliberarà a l'activista espanyol Saif Abukeshek "en les properes hores"

Lorena Sopêna - Europa Press
MADRID 9 maig (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació d'Espanya, José Manuel Albares, ha anunciat aquest dissabte que les autoritats israelianes alliberaran "en les properes hores" a l'activista espanyol Saif Abukeshek, detingut el dijous de la setmana passada durant una operació de l'Exèrcit d'Israel en aigües internacionals mentre participava en la Global Sumud Flotilla amb ajuda humanitària destinació a Gaza.
Les autoritats israelianes han informat al Govern a través del cònsol d'Espanya en Tel Aviv tant del seu proper alliberament com del començament d'un procés de deportació des d'Israel a través del pas de Tada a Egipte, ha explicat el ministre en un àudio remès pel seu Departament als mitjans de comunicació.
"Des del Ministeri d'Afers exteriors estem treballant intensament perquè en el moment en què es produeixi la sortida de Saif, torni a Espanya amb la seva família al més aviat possible", ha manifestat Albares.
"És un moment de gran felicitat i no escatimarem esforços per al seu retorn ràpid a Espanya", ha conclòs el ministre.
Abukeshek i el seu company activista, el brasiler Thiago Ávila, van ser capturats per la Marina israeliana en aigües internacionals properes a Grècia quan navegaven amb destinació a Gaza per fer lliurament d'ajuda humanitària. Tots dos van deixar d'ingerir aliments a primera hora del passat 1 de maig en protesta pel seu arrest i en el cas de l'hispà-palestí, també va acabar rebutjant el consum d'aigua.
El Govern espanyol ha advocat pel seu alliberament en repetides ocasions després de denunciar que l'abordatge israelià a la Flotilla va ser "una acció contrària al Dret Internacional" i assegurar Albares que, al contrari del que afirmava Israel durant el procediment judicial contra l'activista, no existeix "ni d'a prop ni des de lluny", vincle algun entre Abukeshek i les milícies del moviment islamista palestí Hamás.