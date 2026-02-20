Albares anuncia que demanarà a la UE aixecar les sancions a Delcy Rodríguez

Insta Rodríguez a "crear les condicions" perquè els veneçolans puguin tornar al seu país
BARCELONA/BRUSSEL·LES, 20 febr. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha anunciat que demanarà a la UE aixecar les sancions a la presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, després de l'amnistia als presos polítics aprovada per unanimitat aquest dijous al país.
En unes declaracions a Barcelona abans de presentar l'Estratègia Espanyola per a Àsia i Pacífic 2026-29 als ambaixadors asiàtics a Espanya, Albares ha assegurat que la UE ha d'enviar "un senyal que s'està anant pel bon camí en aquesta nova etapa".
"Les sancions no són mai una finalitat, són un mitjà perquè es produeixi aquest diàleg ampli, pacífic i democràtic a Veneçuela. Si s'estan fent passos cap a això, la UE els ha de fer també", ha subratllat el ministre.
Tot i que el ministre ha assenyalat sovint que demanarà "formalment" retirar la presidenta encarregada de la llista de sancions, es preveu que ho faci aquest dilluns durant el Consell d'Afers Exteriors (CAE), en el qual els ministres d'Exteriors dels vint-i-set miraran d'acordar un nou paquet de sancions contra Rússia i abordaran la situació al Pròxim Orient, entre altres assumptes.
En una reunió preparatòria a nivell d'ambaixadors d'aquest CAE, Espanya va sol·licitar incloure un punt del dia sobre Veneçuela, segons han informat fonts europees, tot i que fins ara no se'n sabien més detalls.
Un cop acceptada la petició, el ministre podrà exposar als seus homòlegs la situació a Veneçuela i podrà justificar per què caldria fer marxa enrere en les sancions contra Delcy Rodríguez, tot i que tenir un punt en l'agenda no implica necessàriament que hi hagi un debat o votació sobre això entre els estats membres.
TAN ÀMPLIA COM SIGUI POSSIBLE
Albares, que ha qualificat de "bona notícia" el pas de l'Assemblea veneçolana, ha destacat que l'amnistia s'hagi aprovat per unanimitat, amb els vots de l'oposició veneçolana, i ha desitjat que sigui com més àmplia millor i permeti "que els presos polítics surtin al carrer".
"Animem la presidenta encarregada Delcy Rodríguez a continuar fent passos en aquesta direcció, que es creïn les condicions perquè les persones que ara són fora de Veneçuela, 200.000 d'elles vivint aquí a Espanya, puguin tornar a Veneçuela si volen", ha reclamat el ministre.
A més a més, ha recordat que la UE no va sancionar el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, "perquè normalment la UE, quan estableix sancions individuals sempre en deixa fora presidents i ministres d'Afers Exteriors, precisament per mantenir la via del diàleg oberta".
Albares ja havia indicat prèviament que si el nou Govern veneçolà feia passos en el bon camí sol·licitaria la sortida de Rodríguez de la llista de sancionats, en esgrimir que Maduro no hi va ser mai com tampoc no hi és el president rus, Vladímir Putin.