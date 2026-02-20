Albares anuncia que demanarà a la UE aixecar les sancions a Delcy Rodríguez després de l'amnistia

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, ha anunciat que demanarà a la Unió Europea aixecar les sancions a la presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, després de l'amnistia als presos polítics aprovada per unanimitat aquest divendres al país.
En unes declaracions a Barcelona, Albares ha assegurat que la UE ha d'"enviar un senyal, un senyal que s'està anant pel bon camí en aquesta nova etapa".
"Les sancions no són mai una finalitat, són un mitjà perquè es produeixi aquest diàleg ampli pacífic i democràtic a Veneçuela. Si s'estan fent passos cap a això, la UE els ha de fer també", ha subratllat el ministre.