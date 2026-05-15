Actualitzat 15/05/2026 13:50

Albares afirma que el pacte UE-Mercosur és "un pas de gegant" cap a una Europa influent

El ministre d'Afers Exteriors, UE i Cooperació, José Manuel Albares
EUROPA PRESS

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors, UE i Cooperació, José Manuel Albares, ha assegurat aquest divendres que l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur és "literalment, un pas de gegant" cap a una Europa oberta, connectada i influent.

En clausurar la jornada 'Acuerdo UE-Mercosur: De la negociación a la acción' al Palau Macaya de la Fundació La Caixa, ha afegit que el pacte obre "una nova era" en la relació entre les dues regions basada en el diàleg i el compromís.

Ha explicat que continua el procés de ratificació de l'acord i que requerirà "gestions i transparència", i que treballen amb la Unió Europea i els països del Mercosur perquè s'engegui de manera ordenada.

