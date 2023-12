Albares afirma que "no hi ha dubte" d'on se situa Espanya en el conflicte de Gaza i diu que Israel és "estat amic"

MADRID, 10 des. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha assegurat que la posició d'Espanya en el conflicte de Gaza "no ha canviat des del 7 d'octubre" i assenyala que "no hi ha cap dubte" d'on se situa Espanya.

"La posició d'Espanya no ha canviat des del 7 d'octubre: condemnem l'atac contra Israel; identifiquem Hamas com una organització terrorista; reconeixem el dret d'Israel a defensar-se, ajustant-se al dret internacional humanitari. Exigim que s'alliberin de manera immediata tots els ostatges, però també que es protegeixi la població civil de Gaza, que se separin els objectius terroristes d'elements civils que inclouen hospitals, llocs de culte o instal·lacions de les Nacions Unides. No hi ha cap dubte d'on se situa Espanya", ha assenyalat aquest diumenge en una entrevista a 'El País', recollida per Europa Press.

El ministre ha defensat la importància de la conferència de pau per acabar amb l'"espiral de violència" i reafirma la bona posició d'Espanya per acollir la cita. "La conferència, que ha estat una iniciativa espanyola, té ja el suport de la UE, la Lliga Àrab, l'Organització de la Cooperació Islàmica. 88 països de tot el món. Jo espero que, quan callin les armes i calgui pensar en el dia de després, la conferència de pau estigui sobre la taula. I que Espanya hi sigui", ha afirmat.

Així mateix, Albares reconeix que desconeix quan tornarà a Espanya l'ambaixadora israeliana, però recalca que Israel és un "estat amic". "Espero que tan aviat com sigui possible perquè Israel és un estat amic i així li ho he dit al meu col·lega Eli Cohen quan he parlat amb ell, l'últim cop diumenge passat", ha revelat.

En aquest sentit, Albares ha etret a Cohen les seves paraules acusant Espanya d'estar al costat dels terroristes. "Aquestes declaracions són totalment inacceptables, no responen a la realitat i no es poden repetir", ha criticat.

D'altra banda, ha qualificat les crítiques del PP pel comunicat d'agraïment de Hamas a Espanya d'"irresponsabilitat absoluta". "El PP és capaç, per desgastar el Govern espanyol, de posar-se al costat d'aquell que agredeix Espanya o d'alimentar el comunicat d'una organització terrorista sobre el qual jo no tinc cap comentari a fer", ha indicat.

Pel que fa a l'acord entre la UE i el Regne Unit sobre Gibraltar, Albares és optimista per arribar a un punt en comú i considera que no tindria sentit deixar fora de l'acord l'ús conjunt de l'aeroport de Gibraltar. "A mi em sembla un avanç que puguin venir vols des d'aeroports espanyols i d'altres països europeus, fomentar el turisme i les relacions. L'aeroport ha d'estar en l'acord, per descomptat", assegura.