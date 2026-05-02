Albares afirma que l'espanyol detingut a la flotilla desembarca a Israel aquest dissabte

Remarca que Espanya és un aliat "completament fiable" de l'OTAN
BARCELONA, 2 maig (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha afirmat que l'activista de la Global Sumud Flotilla amb nacionalitat espanyola detingut per Israel, Saif Abukeshek, desembarca a Israel aquest dissabte al matí, en el port d'Ashdod, i que aquest migdia rebrà assistència consular per part del cònsol d'Espanya a Tel Aviv (Israel).
En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press aquest dissabte, el ministre ha apuntat que l'activista de nacionalitat brasilera Thiago Ávila també arriba aquest dissabte a Israel on rebrà atenció consular per part dels diplomàtics brasilers.
Així, ha explicat que les autoritats israelianes han acceptat la sol·licitud formal del Govern espanyol d'oferir assistència consular i entrar en contacte amb Abukeshek, que també rebrà atenció per part de les autoritats sueques, país del que, diu, també compta amb la nacionalitat.
Preguntat per si té constància que s'hagin produït tortures per part d'Israel a Abukeshek ha assegurat que no pot confirmar-ho perquè encara no han tingut contacte amb l'activista, encara que sí ha informat que aquest divendres la cònsol espanyola a Creta (Grècia) va haver de desplaçar-se a l'hospital perquè diversos activistes van requerir assistència mèdica.
"Vull ser molt clar aquí estem davant d'una detenció il·legal que s'ha produït en aigües internacionals anés de qualsevol jurisdicció de les autoritats israelianes", ha afegit, i ha dit que Abukeshek no hauria d'estar a Israel i hauria d'haver estat desembarcat a Creta amb la resta d'activistes.
RETIRADA DE SOLDATS D'EUA A ALEMANYA
Preguntat per les paraules del president d'Estats Units, Donald Trump, sobre la retirada de tropes nord-americanes d'Alemanya, Albares ha reivindicat que Espanya és un aliat "completament fiable" de l'OTAN i ha remarcat que els soldats nord-americans a Espanya operen amb total normalitat.
En relació amb la posició d'Espanya sobre el conflicte a Orient Mitjà ha dit que és sempre "coherent" i d'acord al dret internacional amb l'objectiu de buscar la pau i estabilitat mundial.
"La nostra posició sobre Iran ha estat clara i no va a canviar. La guerra a Iran, la guerra unilateral a Iran, ha d'acabar", ha resolt, i ha afegit que ha de cessar el llançament de míssils per part d'Iran, que Líban ha de ser part de l'alt al foc i l'estret d'Ormuz ha de tornar a ser de pas lliure i segur.