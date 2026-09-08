Albares adverteix que les reivindicacions marroquines "degraden la relació bilateral"

MADRID 8 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha advertit que les declaracions de ministres marroquins reivindicant Ceuta i Melilla, per molt que es produeixin enmig de la campanya per a les eleccions del 23 de setembre, "degraden la relació bilateral", i ha recalcat que Espanya no parlarà "mai de la vida" sobre aquesta qüestió.
Aquest és el missatge que ha fet arribar al seu homòleg marroquí, Nasser Bourita, després que diversos ministres marroquins hagin tornat a posar sobre la taula la reivindicació sobre les dues ciutats autònomes, a qui ha deixat molt clar que "són absolutament inacceptables".
"Ceuta i Melilla són Espanya. I ni hem parlat, ni parlem, ni parlarem mai de la vida amb el Marroc sobre la nostra integritat territorial", ha recalcat taxatiu Albares en una entrevista a La 1, recollida per Europa Press.
El ministre ha explicat que així ho ha traslladat a Bourita, qui li ha fet veure que es produeixen en un "context electoral", que aquests ministres les han fet com a representants de diferents partits polítics i que "per descomptat aquesta no és la posició oficial".
Albares ha assegurat que no li serveix aquesta explicació i que, independentment del context electoral, "degraden la nostra relació bilateral". "Em trobaran sempre de cara", ha afirmat rotund, i ha assegurat que no pensa "tolerar cap dubte, cap comentari sobre la nostra integritat territorial".