Alba Camps substitueix Tània Verge (ERC) després de deixar l'escó al Parlament

KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -
L'exdiputada republicana Alba Camps tornarà a ocupar un escó a la cambra catalana ja que substituirà la ja exdiputada al Parlament i exconsellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, que va anunciar que deixava l'acta per tornar a la vida acadèmica i activista.
En un comunicat aquest dimarts, els republicans expliquen que Camps és la següent en la llista d'ERC per Barcelona, i tornarà al Parlament després que la Junta Electoral Central hagi expedit les seves credencials.
Camps també va ser candidata a secretària general del partit amb Nova Esquerra Nacional (NEN) i és crítica amb l'actual direcció d'Oriol Junqueras.
També va ser delegada de la Generalitat a la Catalunya Central, i el 2015 va ser regidora de l'Ajuntament de Puig-reig, i va formar part de l'executiva comarcal d'ERC al Berguedà i la regional de la Catalunya Central.
Durant la seva etapa com a diputada a la cambra catalana, va ser membre de l'executiva nacional del partit, primer com a secretària de Política Municipal i Projectes Transversals i després com a secretària de Governança Republicana.