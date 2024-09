Alba Camps defensa Nova Esquerra Nacional com a via per una ERC amb "molta més democràcia"

BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -

L'exdiputada d'ERC al Parlament Alba Camps, candidata a secretària general del partit amb Nova Esquerra Nacional, ha defensat aquest dissabte la candidatura com a via per una ERC amb "molta més democràcia" i un projecte molt més col·lectiu.

En una entrevista del diari 'Ara', recollida per Europa Press, ha assegurat que cal una manera diferent de fer les coses: "Amb molta més democràcia, amb una presa de decisions compartida, un projecte molt més col·lectiu i sobretot això, saber qui decideix les coses".

També ha dit que "es pot fer molt més", en ser preguntada per si l'expresident i aspirant a ser-ho, Oriol Junqueras, no s'ha regit per aquestes característiques els últims 13 anys.

XAVIER GODÀS

L'exalcalde de Vilassar de Dalt (Barcelona) Xavier Godàs, que encapçala la candidatura, ha remarcat que "ser d'un o d'un altre denota una falta de criteri polític" que no es poden permetre, en al·lusió al fet que Nova Esquerra Nacional no es defineix com a 'rovirista', sinó en funció de la contribució col·lectiva independentment de quines filiacions es puguin tenir, ha explicat.

A més, ha valorat que en aquests moments no preveuen un pacte amb Junqueras abans de la votació del congrés i Camps ha recordat que "un cop passi el 30 de novembre ja no seran candidatures, serà ERC".