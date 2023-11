Alay demana al jutge que aclareixi quan va començar a investigar Puigdemont pel cas Tsunami

Recorda que per imputar el líder independentista ha de tenir el permís de l'Eurocambra

MADRID, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

Josep Lluís Alay, el cap de l'oficina de Carles Puigdemont, ha reclamat al jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón que precisi quan va començar a investigar l'expresident de la Generalitat en la causa per terrorisme sobre Tsunami Democràtic, i recorda que per fer-ho hauria d'haver obtingut abans el "suplicatori oportú" de l'Eurocambra.

En un escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, la defensa d'Alay, exercida per l'advocat Gonzalo Boye, que també representa Puigdemont en altres causes, reclama al titular del jutjat central d'instrucció número 6 precisar la data en què va començar a investigar-los tots dos.

L'advocat explica que Alay va informar Puigdemont "de l'existència d'unes informacions periodístiques que palesaven una investigació secreta en contra seu, també en contra del seu entorn", "sense que prèviament s'hagi sol·licitat el suplicatori oportú al Parlament Europeu".

Per això, Puigdemont, amb la condició d'eurodiputat, va sol·licitar al Parlament Europeu activar el procediment de defensa de la seva immunitat, si bé el 2 d'octubre li ho van denegar sobre la base de "la informació rebuda de l'Audiència Nacional", segons la qual no hi havia "cap investigació" contra l'expresident.

Així, sol·licita igualment a García-Castellón que li indiqui la data en la qual la seu judicial va informar l'Eurocambra sobre la "inexistència" de cap procediment contra Puigdemont, i demana a més "tenir accés a aquestes comunicacions".

Alay justifica aquestes sol·licituds perquè la seva "relació de dependència jeràrquica" amb Puigdemont "comporta que moltes de les funcions que desenvolupa la seva oficina" siguin supervisades per ell.